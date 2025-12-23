El exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, es asesinado a balazos; FGE investiga

Redacción/SinEmbargo

23/12/2025 - 11:11 am

Erasmo Medina Ángeles, Alcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, en Oaxaca, fue asesinado.

Erasmo Medina Ángeles, exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, en Oaxaca, fue atacado a balazos este martes; las heridas provocaorn su muerte. La Fiscalía local ya investiga.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– Erasmo Medina Ángeles, exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, en Oaxaca, murió este martes luego de un ataque a balazos sufrido por la mañana al interior de una vivienda en el mismo municipio. La Fiscalía local investiga.

"La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) lleva a cabo los primeros trabajos de investigación por los hechos en que perdió la vida una persona del sexo masculino identificado como E.R.M.R., expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán", informó la dependencia en redes sociales.

"Los hechos ocurrieron la mañana de este 23 de diciembre de 2025, al interior de una vivienda en Xoxo", añadió. De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

La Fiscalía de Oaxaca (FGEO), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se inició la carpeta de investigación número 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables.

"Con respecto al tema, nos acaban de confirmar que fue asesinado Erasmo Medina, expresidente de Xoxocotlán, está confirmado el asesinato", dijo en una conferencia de prensa esta mañana el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. "Ya se encuentra la Fiscalía en el lugar de los hechos. Es lamentable", completó.

De acuerdo con imágenes de medios locales, el exalcalde fue atacado en la puerta exterior de un domicilio privado, donde quedó su cuerpo. Las autoridades ya habían acordonado el lugar y cubrieron el cuerpo con una manta, mientras los funcionarios y agentes de la FGEO llevan adelante su trabajo.

