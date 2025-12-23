Ya no se cobrará impuesto a videojuegos violentos: Claudia; harán campaña para la paz

En 2026 ya no se cobrará un impuesto adicional a los videojuegos violentos, esto debido a la complejidad para definir cuáles incluyen contenido de ese tipo, explicó Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este martes que en 2026 ya no se cobrará un impuesto a los videojuegos con contenido violento, pues existe una complejidad importante para definir cuáles son los títulos que promueven la violencia.

La Ley de Ingresos de la Federación para 2026, aprobada por el Congreso de la Unión, establece que se gravará con un impuesto del ocho por ciento a los juegos de video que incluyen contenido violento o que no sea apropiado para menores de 18 años de edad, sean en formato de disco o digital.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta Sheinbaum dio a conocer que dicha medida ya no será aplicada el próximo año y recalcó que ella misma pidió que no se incluyera en el presupuesto, sin embargo, no fue eliminada de la propuesta final.

La Jefa del Ejecutivo explicó que tomó la decisión de que ya no se cobrara un impuesto adicional a esos videojuegos debido a que resulta demasiado complejo definir cuáles son los títulos que pueden promover la violencia.

"Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces ¿cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia?", cuestionó Sheinbaum.

Agregó que en lugar de tratar de frenar el consumo de juegos de video con contenido violento gravándolos con un impuesto adicional, el Gobierno implementará campañas de concientización dirigidas a jóvenes y adolescentes para advertirles sobre los riesgos de la adicción a los videojuegos.