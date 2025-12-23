"No hay motivo para limitar las actividades en Chiapas": SSa sobre brote de sarampión

“Lo que sucedió en Chiapas fue que apareció un brote, fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas, donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos han sido atendidos", sostuvo David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, al señalar que no existen razones para suspender las festividades de la presente temporada navideña.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (SSa) federal aseguró este martes que el brote de sarampión en Chiapas está controlado y que incluso va a la baja, por lo que no será necesario limitar en ese estado las actividades con motivo de las celebraciones decembrinas.

Al hablar del brote de sarampión que tuvo lugar en algunas zonas de Chiapas, en la "mañanera del pueblo", David Kershenobich, titular de la SSa, sostuvo que “no hay motivo para limitar las actividades” en ese estado. En este sentido, detalló que el brote tuvo lugar específicamente en el municipio de San Cristobal de las Casas, donde todos los infectados están evolucionando favorablemente.

“Lo que sucedió en Chiapas fue que apareció un brote, fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas, donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos han sido atendidos, están en buenas condiciones, ninguno ha sido hospitalizado y están evolucionado bien”, dijo el funcionario federal este 23 de diciembre desde Palacio Nacional.

El Secretario Kershenobich afirmó que los casos de sarampión en esa entidad han ido disminuyendo gracias a un cerco sanitario que se estableció, en conjunto con una campaña de vacunación, particularmente en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. “Afortunadamente ha disminuido ya el número de casos y no hay motivo de alarma”, enfatizó.

Asimismo, refirió que este lunes se reunió con Eduardo Ramírez, Gobernador de Chiapas, para evaluar la situación, tras lo cual se determinó que el brote estaba controlado y que había vacunas suficientes para atender la emergencia. Asimismo, insistió en que la vacunación es indispensable para prevenir este tipo de contagios.

Este fin de semana, se dio a conocer que había 57 casos probables de sarampión en Chiapas, por lo que las autoridades de dicha entidad solicitaron a la población cancelar los festejos decembrinos y eventos masivos del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, con el propósito de contener un eventual un contagio masivo de sarampión.

Si presentas fiebre, sarpullido o tos, podría tratarse de un caso de #sarampión, una enfermedad altamente contagiosa. 🦠 Evita automedicarte y acude de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica. 🏥 Un diagnóstico oportuno puede prevenir… pic.twitter.com/2gpxVaZyWy — SALUD México (@SSalud_mx) December 20, 2025

Como parte de estas medidas, la dependencia también solicitó a las unidades médicas públicas y privadas reforzar la detección oportuna de casos sospechosos, así como notificar de inmediato a las áreas de epidemiología cualquier caso compatible con sarampión. Asimismo, llamó a garantizar el aislamiento de personas que presenten fiebre, erupción cutánea, tos, conjuntivitis o escurrimiento nasal.

La Secretaría de Salud también dio a conocer que se establecieron cercos epidemiológicos en municipios de la región Altos y zonas aledañas. Entre los municipios incluidos se encuentran Mitontic, San Cristóbal de las Casas, Larráinzar, Chenalhó y Chamula. Además, se aplicaron más de 11 mil dosis de la vacuna triple viral SRP. Las acciones de vacunación se realizaron en diversos municipios con transmisión activa y riesgo elevado.

La Secretaría de Salud precisó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire. El aviso señaló que la enfermedad puede causar complicaciones graves, secuelas permanentes e incluso la muerte.