FOTO ¬ Banksy, el misterioso artista callejero, presume un nuevo mural en Londres

Redacción/SinEmbargo

23/12/2025 - 6:37 pm

Banksy volvió a las paredes de Londres luego de que un mural suyo relacionado con las protestas contra el genocidio palestino de Israel fuera borrado.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Londres borra mural de Banksy que criticaba a jueces y apoyaba protesta pro Palestina

Banksy, el misterioso artista británico de quien la BBC asegura tener su voz grabada

¿Quién demonios son Banksy y Ferrante?

Banksy volvió a las paredes de Londres luego de que en septiembre un mural suyo relacionado con las protestas contra el genocidio de Israel en Palestina fuera eliminado por las autoridades; ahora, dibuja a dos niños viendo al cielo.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– El artista callejero conocido como Banksy, famoso por su misteriosa identidad desconocida, y por realizar sus murales en las calles de Londres y otras partes del mundo, ha realizado una nueva obra precisamente en la capital de Inglaterra: se trata de una imagen de dos niños abrigados y "acostados", uno de ellos, el de mayor tamaño, señala con su mano hacia el cielo.

El propio Banksy publicó en Instagram dos imágenes de su obra en una pared de Londres, sin ningún comentario. Luego de un día de publicación, su post acumula casi un millón de likes y docenas de miles de comentarios, donde los usuarios festejan la nueva obra y especulan sobre el significado de su nuevo mural: el artista suele mandar mensajes políticos a través de sus trabajos.

Un usuario, que acumula mayoría de "me gusta", elucubró: "[Banksy] destaca la pobreza y la falta de vivienda infantil durante la Navidad. Pintado por el edificio Centerpoint de Londres. Centerpoint es una organización benéfica para personas sin hogar", recalcó.

Un artista local publicó: "Este arte es triste pero esperanzador. Oramos por todos los niños pobres del mundo".

Otras opiniones, sin embargo, fueron más generales: "Mi interpretación: a pesar de todas las cosas malas que suceden a nuestro alrededor, tómate un momento estas vacaciones para ser tan inocente como un niño y mirar con asombro las estrellas con botas de agua y un amigo", señaló otro usuario.

La última vez que Banksy publicó una obra suya antes de este mural fue a principios de septiembre: un mural donde un hombre vestido de Juez de la Corte Real inglesa ataca con su mazo –símbolo de imparcialidad– a un manifestante que porta una pancarta y está en el suelo, asediado por el "hombre de Ley".

La opinión generalizada sobre esa obra de Banksy tenía que ver con la fuerte represión que el gobierno británico ha acometido contra las protestas en los últimos meses contra el genocidio del pueblo palestino a manos de Israel. Las autoridades incluso han clasificado a organizaciones civiles en contra de la limpieza étnica en Gaza como "terroristas".

El mural, que pudo cotizarse en millones de dólares, estaba envuelto en la polémica, ya que fue plasmado en plena escalada de detenciones vinculadas al grupo Palestine Action, ilegalizado por el gobierno. El Juez, ataviado con toga y peluca, azotaba al manifestante, que portaba una pancarta aparentemente manchada de sangre. La pintura fue borrada, confirmó la radiotelevisión pública BBC, aunque una foto fue compartida en la cuenta oficial de Banksy en Instagram.

Ni la pintura ni la publicación en redes sociales aludía a una situación concreta, pero coincidía con la polémica abierta en Reino Unido por la represión de las protestas en apoyo de Palestine Action, apenas unos días después de que unas 900 personas fueran detenidas en una de estas concentraciones.

El mural, que se hizo viral en redes sociales, apareció en una de las paredes exteriores del edificio Queen's Building, que forma parte del complejo del Tribunal Superior en la capital británica. El lunes 8 de septiembre, los agentes entregaron un informe sobre supuestos “daños criminales” en el lateral del Tribunal. “Las investigaciones continúan”, indicó la Policía en su comunicado.

Banksy sería obligado a revelar públicamente su nombre si fuera llevado a los tribunales tras las pesquisas policiales. Diversos medios británicos señalaron que el daño criminal conlleva una pena máxima de 10 años de prisión si causa más de cinco mil libras en daños y que si es inferior a a esa cifra, la pena máxima es de tres meses o una multa de dos mil 500 libras.

Pese a que el artista se desenvolvió en el viejo continente, Banksy le ha dado la vuelta al mundo con llamativos murales y piezas satíricas que suelen aparecer, en su mayoría, en momentos históricos como la pandemia de la COVID-19, la salida del Reino Unido de la Unión Europea o, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora el genocidio de Israel en Palestina.

En el 2021, el nombre de Banksy le volvió a dar la vuelta al mundo luego de que la obra Love is in the Bin (El amor está en la papelera), que se autodestruyó en el 2018 tras ser subastada, se vendiera en Sotheby’s por el triple del precio máximo estimado: seis millones de libras esterlinas (8.2 millones de dólares).

El lienzo medio triturado con una imagen pintada en aerosol de una niña que alcanza un globo rojo en forma de corazón fue descrito por la casa de subasta como “la obra de arte definitiva de Banksy”.

Entre sus obras más icónicas se encuentran Girl with balloon, en donde se ve a una niña perder un globo con forma de corazón; Soldier Throwing Flowers, un mural, que apareció en el límite entre Palestina e Israel, donde se aprecia un hombre con el rostro cubierto aventando flores; Stop and Search, donde una niña catea a un soldado; y Kissing Coppers, en donde se observa a dos policías besándose.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

2025: año de corrupción

"Hay quienes afirman que para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es necesario construir una ciudadanía...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

+ Sección

Galileo

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Un estudio de Alemania analizó los beneficios y problemas del cuidado de los niños por parte de los abuelos.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
1

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”
2

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”

Vince Zampella, uno de creadores del videojuego "Call of Duty", murió en un accidente automovilístico mientras conducía su Ferrari en autopista de Los Ángeles.
3

VIDEO FUERTE ¬ Vince Zampella, creador de “Call of Duty”, muere al chocar en su auto

Epstein se puso en contacto con Nassar poco antes aparecer muerto. En una carta, sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), es pederasta.
4

“Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”: Epstein

Hacienda actualizó el IEPS de gasolina y de diésel para 2026, que se hace anualmente por la inflación.
5

Hacienda anuncia aumento del IEPS a gasolina y diésel para 2026: ¿cuánto pagarás?

El hombre asesinado al interior de un restaurante en la CdMx el domingo era Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", quien formaba parte de "Los Chapitos".
6

El hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos"

Marina confirma hallazgo sin vida de persona desaparecida en Texas; ya van 6 muertos
7

Marina confirma hallazgo sin vida de persona desaparecida en Texas; ya van 6 muertos

"Los Tlacos" realizaron una caravana en plena temporada navideña para repartir dulces y regalos a habitantes de Tlacotepec, Guerrero. Todo fue captado en video.
8

VIDEO ¬ Matan, secuestran y extorsionan todo el año. Y en Navidad, reparten regalos

Entre los integrantes de "Los Chapitos" detenidos están el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
9

Garrotazo a "Los Chapitos": caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán en Jalisco

La periodista mexicana Carmen Aristegui se despidió del espacio que conducía en la cadena informativa CNN, en donde duró 20 años. "Gracias a CNN", expresó.
10

Carmen Aristegui se despide. Más de 20 años duró en CNN. “Lo que toca es dar gracias”

La SSa aseguró que el brote de sarampión en Chiapas está controlado, por lo que no será necesario limitar las actividades por las celebraciones decembrinas.
11

"No hay motivo para limitar las actividades en Chiapas": SSa sobre brote de sarampión

Ciberdelincuentes crearon una nueva estafa con ofertas falsas de Temu para engañar a compradores y robar su información, alertó la Policía Cibernética de CdMx.
12

¡Cuidado al hacer compras en Temu! La SSC-CdMx alerta por estafas con ofertas falsas

Menú de "El Torito"
13

¿Qué cenarán en "El Torito" en Nochebuena y Año Nuevo? La SSC-CdMx revela el menú

Greta Thunberg fue detenida en Londres durante una protesta en apoyo a los cuatro miembros de la organización Palestine Action que siguen encarcelados.
14

VIDEO ¬ Thunberg es detenida en Londres durante protesta en apoyo a Palestine Action

Con motivo de las fiestas decembrinas, se inauguró el Festival "Luces de Invierno 2025-2026", el cual llenará de colores y música el Zócalo de la CdMx.
15

FOTOS ¬ CdMx inaugura Festival "Luces de Invierno" para celebrar Navidad y Año Nuevo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Banksy volvió a las paredes de Londres luego de que un mural suyo relacionado con las protestas contra el genocidio palestino de Israel fuera borrado.
1

FOTO ¬ Banksy, el misterioso artista callejero, presume un nuevo mural en Londres

Sheinbaum se reúne con la CEO de Citi
2

CSP se reúne con CEO de Citi; hablan sobre buenas perspectivas económicas para México

La Secretaría de Seguridad del Edomex y la Defensa detuvieron a dos hombres por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas.
3

Dos hombres son detenidos con 37 mdp en efectivo en Edomex; traían armas y cargadores

ANÁLISIS ¬ La ultraderecha se centró en corrupción y crimen. Ahora redibuja la región
4

ANÁLISIS ¬ La ultraderecha se centró en corrupción y crimen. Ahora redibuja la región

Marina confirma hallazgo sin vida de persona desaparecida en Texas; ya van 6 muertos
5

Marina confirma hallazgo sin vida de persona desaparecida en Texas; ya van 6 muertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.
6

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

La SSC-CdMx compartió una serie de tips para que las capitalinas y los capitalinos no sean víctimas de algún delito al comprar regalos de Navidad.
7

¿Harás compras navideñas? SSC-CdMx te dice cómo cuidar tu dinero y tus pertenencias

8

El jefe del ejército de Libia muere, junto a 4 personas más, tras un accidente aéreo

Greta Thunberg fue detenida en Londres durante una protesta en apoyo a los cuatro miembros de la organización Palestine Action que siguen encarcelados.
9

VIDEO ¬ Thunberg es detenida en Londres durante protesta en apoyo a Palestine Action

Menú de "El Torito"
10

¿Qué cenarán en "El Torito" en Nochebuena y Año Nuevo? La SSC-CdMx revela el menú

La SSa aseguró que el brote de sarampión en Chiapas está controlado, por lo que no será necesario limitar las actividades por las celebraciones decembrinas.
11

"No hay motivo para limitar las actividades en Chiapas": SSa sobre brote de sarampión

Entre los integrantes de "Los Chapitos" detenidos están el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
12

Garrotazo a "Los Chapitos": caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán en Jalisco