FOTO ¬ Banksy, el misterioso artista callejero, presume un nuevo mural en Londres

Banksy volvió a las paredes de Londres luego de que en septiembre un mural suyo relacionado con las protestas contra el genocidio de Israel en Palestina fuera eliminado por las autoridades; ahora, dibuja a dos niños viendo al cielo.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– El artista callejero conocido como Banksy, famoso por su misteriosa identidad desconocida, y por realizar sus murales en las calles de Londres y otras partes del mundo, ha realizado una nueva obra precisamente en la capital de Inglaterra: se trata de una imagen de dos niños abrigados y "acostados", uno de ellos, el de mayor tamaño, señala con su mano hacia el cielo.

El propio Banksy publicó en Instagram dos imágenes de su obra en una pared de Londres, sin ningún comentario. Luego de un día de publicación, su post acumula casi un millón de likes y docenas de miles de comentarios, donde los usuarios festejan la nueva obra y especulan sobre el significado de su nuevo mural: el artista suele mandar mensajes políticos a través de sus trabajos.

Un usuario, que acumula mayoría de "me gusta", elucubró: "[Banksy] destaca la pobreza y la falta de vivienda infantil durante la Navidad. Pintado por el edificio Centerpoint de Londres. Centerpoint es una organización benéfica para personas sin hogar", recalcó.

Un artista local publicó: "Este arte es triste pero esperanzador. Oramos por todos los niños pobres del mundo".

Otras opiniones, sin embargo, fueron más generales: "Mi interpretación: a pesar de todas las cosas malas que suceden a nuestro alrededor, tómate un momento estas vacaciones para ser tan inocente como un niño y mirar con asombro las estrellas con botas de agua y un amigo", señaló otro usuario.

La última vez que Banksy publicó una obra suya antes de este mural fue a principios de septiembre: un mural donde un hombre vestido de Juez de la Corte Real inglesa ataca con su mazo –símbolo de imparcialidad– a un manifestante que porta una pancarta y está en el suelo, asediado por el "hombre de Ley".

La opinión generalizada sobre esa obra de Banksy tenía que ver con la fuerte represión que el gobierno británico ha acometido contra las protestas en los últimos meses contra el genocidio del pueblo palestino a manos de Israel. Las autoridades incluso han clasificado a organizaciones civiles en contra de la limpieza étnica en Gaza como "terroristas".

El mural, que pudo cotizarse en millones de dólares, estaba envuelto en la polémica, ya que fue plasmado en plena escalada de detenciones vinculadas al grupo Palestine Action, ilegalizado por el gobierno. El Juez, ataviado con toga y peluca, azotaba al manifestante, que portaba una pancarta aparentemente manchada de sangre. La pintura fue borrada, confirmó la radiotelevisión pública BBC, aunque una foto fue compartida en la cuenta oficial de Banksy en Instagram.

Ni la pintura ni la publicación en redes sociales aludía a una situación concreta, pero coincidía con la polémica abierta en Reino Unido por la represión de las protestas en apoyo de Palestine Action, apenas unos días después de que unas 900 personas fueran detenidas en una de estas concentraciones.

El mural, que se hizo viral en redes sociales, apareció en una de las paredes exteriores del edificio Queen's Building, que forma parte del complejo del Tribunal Superior en la capital británica. El lunes 8 de septiembre, los agentes entregaron un informe sobre supuestos “daños criminales” en el lateral del Tribunal. “Las investigaciones continúan”, indicó la Policía en su comunicado.

Banksy sería obligado a revelar públicamente su nombre si fuera llevado a los tribunales tras las pesquisas policiales. Diversos medios británicos señalaron que el daño criminal conlleva una pena máxima de 10 años de prisión si causa más de cinco mil libras en daños y que si es inferior a a esa cifra, la pena máxima es de tres meses o una multa de dos mil 500 libras.

Pese a que el artista se desenvolvió en el viejo continente, Banksy le ha dado la vuelta al mundo con llamativos murales y piezas satíricas que suelen aparecer, en su mayoría, en momentos históricos como la pandemia de la COVID-19, la salida del Reino Unido de la Unión Europea o, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora el genocidio de Israel en Palestina.

En el 2021, el nombre de Banksy le volvió a dar la vuelta al mundo luego de que la obra Love is in the Bin (El amor está en la papelera), que se autodestruyó en el 2018 tras ser subastada, se vendiera en Sotheby’s por el triple del precio máximo estimado: seis millones de libras esterlinas (8.2 millones de dólares).

El lienzo medio triturado con una imagen pintada en aerosol de una niña que alcanza un globo rojo en forma de corazón fue descrito por la casa de subasta como “la obra de arte definitiva de Banksy”.

Entre sus obras más icónicas se encuentran Girl with balloon, en donde se ve a una niña perder un globo con forma de corazón; Soldier Throwing Flowers, un mural, que apareció en el límite entre Palestina e Israel, donde se aprecia un hombre con el rostro cubierto aventando flores; Stop and Search, donde una niña catea a un soldado; y Kissing Coppers, en donde se observa a dos policías besándose.