¿Harás compras navideñas? SSC-CdMx te dice cómo cuidar tu dinero y tus pertenencias

Durante la temporada decembrina, los delincuentes aprovechan para robar o estafar a las personas que realizan sus compras navideñas.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Para que las capitalinas y los capitalinos puedan disfrutar de estas fiestas decembrinas sin contratiempos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) compartió una serie de tips para no ser víctima de algún delito al ir de compras.

Es común que durante la temporada de fin de año se incrementen los casos de delitos como robos o estafas cibernéticas, esto debido a que los delincuentes aprovechan las aglomeraciones en centros comerciales o el aumento en las compras en línea para engañar a sus víctimas. Aunado a esto, también crece la ocurrencia de asaltos a transeúntes.

En otros casos, las personas que retiran dinero en sucursales bancarias o cajeros automáticos pueden ser víctimas de ladrones que buscan despojarlos de fuertes cantidades de dinero, fruto de su aguinaldo o bonos por fin de año.

#NavidadSegura l Al realizar compras en línea, verifica que los enlaces y sitios web sean confiables; y al salir de casa, protege tus compras, guarda tus objetos de valor y evita distracciones. Aquí te damos otras recomendaciones para que disfrutes de las fiestas sin… pic.twitter.com/IFrwHzeykh — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 22, 2025

¿Qué tips de seguridad puedes seguir para comprar regalos de Navidad?

Ante el incremento de la incidencia delictiva en la temporada decembrina, la SSC-CdMx recomendó a las y los capitalinos seguir estos consejos para proteger su dinero y sus pertenencias al hacer compras:

Consejos de seguridad para comprar en centros comerciales

Mantén siempre a la vista tus pertenencias.

Evita distracciones.

No uses el celular mientras caminas.

Lleva tu mochila o bolso siempre al frente.

Tips de seguridad para realizar compras en línea

Compra sólo en sitios web y aplicaciones oficiales.

Evita dar clic en anuncios compartidos en redes sociales con ofertas o vínculos sospechosos.

Activa las notificaciones de tu banco en el celular para monitorear tus movimientos.

Recomendaciones para protegerse al retirar dinero