Dos hombres son detenidos con 37 mdp en efectivo en Edomex; traían armas y cargadores

Los sujetos fueron identificados como Iván “N”, de 37 años de edad, y José “N”, de 53, quienes quedaron a disposición de las autoridades mexiquenses.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (Edomex) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron el lunes a dos hombres por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas de fuego.

A través de un comunicado, la dependencia mexiquense detalló que la detención tuvo lugar mientras ambos sujetos circulaban por la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia Lomas Verdes, a bordo de una camioneta con blindaje marca Dodge, línea

Durango, color gris.

Sin embargo, al notar la presencia de los elementos de Seguridad Pública, se pusieron nerviosos y arrojaron al asiento trasero vehículo varios objetos que estaban manipulando, lo que levantó la sospecha de las autoridades, quienes les ordenaron detener su marcha y bajar de la unidad para que les hicieran una inspección, orden a la que se negaron en dos ocasiones. Los uniformados procedieron a la detención de ambos sujetos, quienes se identificaron como Iván “N”, de 37 años de edad, y José “N”, de 53 años edad.

"Efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa (Defensa), detuvieron a dos hombres por su probable participación en los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita", señaló la dependencia estatal en su boletín.

Tras el traslado de los sospechosos a la sede del Ministerio Público (MP), en donde se llevó a cabo la inspección necesaria, fueron localizadas dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores y cartuchos útiles, además de 37 millones de pesos (mdp) en efectivo, de los que los implicados no contaban con la documentación correspondiente para comprobar la legal posesión, por lo que los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades mexiquenses, quienes definirán su situación legal.