Garrotazo a "Los Chapitos": caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán en Jalisco

Redacción/SinEmbargo

23/12/2025 - 2:24 pm

Entre los integrantes de "Los Chapitos" detenidos están el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

En las detenciones de los 4 integrantes de "Los Chapitos" están el cuñado y el suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– Las autoridades del Gabinete de Seguridad anunciaron este martes la detención de cuatro presuntos integrantes de "Los Chapitos", incluidos dos familiares de Iván Archivaldo Guzmán Salazar: su cuñado y su suegro, dos líderes regionales del grupo formado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Se trató de dos operativos en Sinaloa y Jalisco, donde las autoridades detuvieron a cuatro personas, "uno de ellos identificado como líder de una célula delictiva y dos más como operadores financieros de un grupo criminal", de acuerdo con un comunicado oficial.

En el estado de Sinaloa, se ubicó en Mazatlán a un sujeto "líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes", por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona.

Los efectivos le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad les hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y telefonía, por lo que, los hombres de 37 y 40 años, fueron detenidos.

En Jalisco fue donde cayeron pues Mario Lindoro Elenes, alias “Don Mario”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, el suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de "Los Chapitos" que aún no ha sido capturado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

