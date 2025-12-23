¿Qué cenarán en "El Torito" en Nochebuena y Año Nuevo? La SSC-CdMx revela el menú

La SSC-CdMx ofrecerá cenas este 24 y 31 de diciembre a quienes sean detenidos y trasladados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “El Torito”.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) dio a conocer que, en colaboración con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ya alistan los menús que ofrecerán a los detenidos que los días 24 y el 31 de diciembre caigan en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “El Torito”.

A través de un comunicado, la SSC-CdMx capitalina detalló que para este 24 de diciembre, con motivo de la Nochebuena, en “El Torito” se ofrecerá, a quienes sean arrestados por infligir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica, una cena que incluye: espagueti a la crema con jamón y piña; pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema; ensalada de manzana con crema, pasas y nuez; y ponche de frutas.

En tanto, durante la noche de fin de año, el menú de “El Torito” consistirá en sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos; pavo en salsa de arándanos con chipotle, que estará acompañada de una ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil; ensalada de manzana como postre; y ponche de frutas.

#BoletínSSC | #SistemaPenitenciario | Como ya es tradición, ante la llegada de las fiestas decembrinas, la Subsecretaría del #SistemaPenitenciario, de la #SSC de la Ciudad de México, alista el menú en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social #ElTorito, para… pic.twitter.com/7idHYdJDXN — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 22, 2025

No obstante, la dependencia capitalina exhortó a toda ciudadanía a no conducir bajo el influjo de las bebidas alcohólicas, de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos, ya que hacerlo no sólo están infringiendo el artículo 50 el Reglamento de Tránsito vigente de la Ciudad de México, también puede provocar un accidente.

"La SSC-CdMx invita a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, a no conducir tras ingerir bebidas alcohólicas, además les recuerda que para prevenir algún accidente y en apego al Reglamento de Tránsito vigente de la Ciudad de México, en el artículo 50 se señala que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos", indicó la dependencia local.