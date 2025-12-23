VIDEO ¬ Thunberg es detenida en Londres durante protesta en apoyo a Palestine Action

Un video que circula en redes sociales captó el momento en el que policías de Reino Unido detuvieron a Greta Thunberg mientras realizaba una manifestación pacífica en Londres a favor de Palestina.

Madrid/Ciudad de México, 23 de diciembre (EuropaPress/SinEmbargo).- La activista sueca Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres, la capital británica, durante una protesta en apoyo a los cuatro miembros de la organización Palestine Action que siguen encarcelados y en huelga de hambre.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido indicaron en un comunicado que la joven de 22 años fue detenida por sacar una pancarta en la que mostraba su rechazo a la Ley de Terrorismo del año 2000 y su apoyo a los miembros de la organización, a los que se refiere como "prisioneros".

En un video difundido por la propia organización se puede ver a Thunberg mostrando su apoyo a los activistas y su rechazo al "genocidio que está teniendo lugar en Gaza" durante una protesta que se ha concentrado frente a las oficinas en la capital británica de la compañía de seguros Aspen Insurance.

BREAKING: Greta Thunberg arrested under the Terrorism Act for holding a sign which says "I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide" She was detained at the Prisoners for Palestine action at Aspen Insurance in London, insurers for Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/3qBt3iRi9e — Prisoners For Palestine (@Prisoners4Pal) December 23, 2025

El grupo había decidido convocar esta manifestación en las inmediaciones de la sede debido a la relación entre la empresa y la israelí Elbit Systems, según informaciones de la cadena de televisión Sky News.

En redes sociales circula un video que captó el momento en el que Greta Thunberg es detenida por policías de Reino Unido mientras realizaba una protesta pacífica para mostrar su apoyo a los activistas encarcelados.

La grabación muestra a la activista sentada en el suelo con las piernas cruzadas y sosteniendo una pancarta con la leyenda: "Yo apoyo a los activistas de Palestine Action detenidos y me opongo al genocidio".

Después, un policía se acerca a ella para quitarle de las manos el cartel y pedirle que se ponga de pie, a lo que ella se niega. Posteriormente, los uniformados la graban para tener evidencia del motivo por el que fue arrestada.