El jefe del ejército de Libia muere, junto a 4 personas más, tras un accidente aéreo

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Libia, Mohamed ali Ahmed al Hadad, murió en un accidente aéreo cuando regresaba de una visita oficial a Turquía.

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, informó que el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohamed ali Ahmed al Hadad, falleció este martes en un accidente de avión cuando volvía, junto a otras cuatro personas, de un viaje oficial a Turquía.

Dbeibé explicó que entre las víctimas mortales está también el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, Al Fituri Ghraibil; el director de la autoridad de fabricación militar, Mahmud al Qatawi; el asesor del jefe del Ejército, Mohamed al Asawi Diab; y el fotógrafo de la oficina de prensa Mohamed Omar Ahmed Mahyub.

"Esta inmensa pérdida es una gran pérdida para la nación, la institución militar y todos los libios. Hemos perdido a hombres que han servido a su país con sinceridad y dedicación, y que han sido ejemplares en su disciplina, responsabilidad y compromiso nacional", se lee en un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

Libia confirma el fallecimiento de su jefe del Estado Mayor, Muhammad Ali Ahmad al‑Haddad, en el trágico accidente aéreo ocurrido en Ankara, Turquía. pic.twitter.com/XoQIvrVjYN — Dani Lerer (@danilerer) December 23, 2025

El Primer Ministro libio, que recibió con "profundo pesar la noticia del fallecimiento" de Al Hadad, compartió su "más sentido pésame a las familias de los difuntos y a sus compañeros de las Fuerzas Armadas".

Minutos antes, el Gobierno de Turquía había informado que había perdido el contacto con un avión que había despegado de la capital turca, Ankara, con destino a Trípoli y en el que iban a bordo cinco personas, incluido el jefe del Ejército libio.