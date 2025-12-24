CSP se reúne con CEO de Citi; hablan sobre buenas perspectivas económicas para México

Claudia Sheinbaum y Jane Fraser, CEO de Citi, se reunieron en Palacio Nacional para conversar sobre las buenas perspectivas económicas para México.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunión con Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, quien expresó el compromiso que tiene la empresa con México.

A través de redes sociales, la mandataria federal informó que la reunión tuvo lugar en Palacio Nacional, además de que ambas conversaron "sobre las buenas perspectivas económicas" para el territorio mexicano.

Por su parte, la CEO de Citi publicó un comunicado en su perfil de LinkedIn, en el cual dijo sentirse muy honrada de reunirse una vez más con la Presidenta Sheinbaum, a quien expresó su agradecimiento por el apoyo que ha dado a Citi.

En Palacio Nacional, recibí con mucho gusto a la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser; una gran mujer. Conversamos sobre las buenas perspectivas económicas para nuestro país. pic.twitter.com/1anmYhNdJY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 23, 2025

La directiva afirmó que México es uno de los mercados más importantes para el grupo financiero y manifestó el compromiso de la empresa por mantener su presencia en el país.

"Seguimos profundamente comprometidos con apoyar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo de México, sirviendo a empresas e instituciones en todo el país", indicó.

Finalmente, Jane Fraser apuntó que Citi valora el liderazgo de Sheinbaum Pardo, por lo que el grupo espera "seguir trabajando en colaboración con nuestros clientes para fortalecer la inversión, promover la innovación y contribuir a la resiliencia económica del país".