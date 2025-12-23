Marina confirma hallazgo sin vida de persona desaparecida en Texas; ya van 6 muertos

La persona que se encontraba desaparecida tras el accidente que sufrió un avión de la Secretaría de Marina en Texas, fue localizada sin vida, con lo que suman seis víctimas mortales.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que ya fue localizado el cuerpo de la persona que se encontraba desaparecida tras el accidente de uno de sus aviones ocurrido ayer en Texas. Dicha persona fue hallada sin vida, con lo que suman seis víctimas mortales.