¿Fan de Eleven y Vecna? Lo que tienes que saber de Stranger Things: The Experience

¿Dónde está Stranger Things: The Experience? ¿Dónde se compran los boletos? ¿De qué trata la experiencia de Stranger Things? Acá te contamos.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).- Estamos muy cerca del capitulo final de Stranger Things, la serie que cautivó a los Millennials y a las nuevas generaciones con la historia de Eleven y su grupo de amigos: Mike, Dustin, Lucas y Max, junto a Nancy, Steve y Jonathan, resolviendo el misterio del upside down, los dermogogones y Vecna. Para todos los seguidores de la serie, llegó a México "Stranger Things: The Experience" y aquí te contamos todo lo que tienes que saber para disfrutarla.

Gran tecnología

Esta experiencia inmersiva ya se presentó en ciudades como Nueva York, Londres, Los Ángeles, París y São Paulo. Para México, se realizó la adaptación del guion al español que se habla en el país, así que se podría decir que es una experiencia personalizada para los mexicanos.

Rodrigo Matías, CEO de DCSET, señaló durante una conferencia de prensa, que cuenta con una tecnología que sólo se ve en los grandes parques temáticos. "Nosotros estamos muy orgullosos de poder anunciar este regalo para México de tener la exposición en el mismo momento del lanzamiento de la última temporada de la serie", destacó.

¿De qué trata la experiencia?

Para formar parte de esta experiencia hay que llevar toda la actitud. Todo inicia a las afueras del laboratorio de Hawkins en donde te separan de acuerdo a un color, así se crean varios grupos, que irán avanzando poco a poco hasta que estén todos dentro, en la primera sala, donde se te da la bienvenida al programa que analizará los trastornos del sueño ( o eso es lo que dicen). Aunque no todo sale bien y los asistentes notarán que hay caos gracias a Dustin y otros personajes de la serie que aparecerán en la pantalla.

Al avanzar a la siguiente sala, los poderes de los asistentes se pondrán a prueba (todos tienen poderes y todo es más divertido si lo crees y participas en las dinámicas) y ahora sí comenzará el trabajo en equipo, en adelante habrá que seguir las instrucciones de Eleven y compañía, hasta enfrentar a Vecna.

Una foto en la sala de Joyce

Hay un piso en el que hay espacios para tomarse la foto del recuerdo como la icónica sala de Joyce, una figura de Vecna y otra del Demogorgon, además de la posibilidad de comprar una pizza o una bebida con todo el estilo de la serie. También hay una tienda para adquirir mercancía oficial como bufandas, mochilas o hasta los waffles favoritos de Eleven.

¿Dónde y cómo llegar?

"Stranger Things: The Experience" se encuentra en Expo Reforma, ubicada en Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México; que contará con 2 mil 500 metros cuadrados transformados en Hawkins, sus laboratorios y el Upside Down. Para llegar, el metro más cercanos es Juárez, de ahí se camina sobre Baldras una calle y se da vuelta en Av. Morelos y cruzando Bucareli, se encuentra la entrada.

¿Y los boletos?

La experiencia estará hasta mayo del 2026. Los boletos se compran en la pagina de Fever y tienen un costo de aproximadamente 600 pesos la entrada general (más cargos) esto dependerá de las fechas, los miércoles y jueves son los días de menor costo. El boleto Premium incluye acceso prioritario y un pack exclusivo de regalo, este tiene un costo de 1 mil 120 pesos.

La recomendación es ir temprano para evitar que haya tanta gente y así tomarse las fotos que se quieran en los espacios destinados para esto, si no es posible o se prefiere ir en la tarde, sólo hay que tener paciencia y disfrutar.