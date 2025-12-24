Segob anuncia acuerdo reparatorio de 2 mil mdp para mineros de Cananea. ¿Qué incluye?

Redacción/SinEmbargo

23/12/2025 - 7:11 pm

La huelga de Cananea contra el magnate Germán Larrea ha terminado. Después de 18 años

Grupo México no quería pagar daños que causó en Sonora. Lo hará, dice la Presidenta

Río Sonora: 10 años de desastre y el gato intocado de Larrea

Durante la presentación del Plan de Justicia para Cananea, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, informó sobre el acuerdo reparatorio al que se llegó con los mineros, mismo que asciende a más de dos mil millones de pesos.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), anunció el haber llegado a un acuerdo reparatorio con los mineros de Cananea que asciende a más de dos mil millones de pesos, mismos que se invertirán en un plan que contempla que los trabajadores o a las viudas de aquellos que hayan fallecido reciban los beneficios directamente.

Lo anterior fue dado a conocer por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, durante la presentación del Plan de Justicia para Cananea que se llevó a cabo hoy en el estado de Sonora.

"En total se invertirán dos mil 222.6 millones de pesos en un Plan que contempla que los trabajadores mineros o sus viudas reciban directamente el recurso, sin intervención de nadie", mencionó la funcionaria.

Detalló que, como parte del acuerdo, Grupo México aportará mil 500 millones de pesos, cantidad que se sumará a los 59 millones que la empresa había depositado entre 2018 y 2019 ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

"También, el Gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos, y el estado de Sonora contribuyó con 180 millones de pesos", apuntó la Secretaria.

¿Qué contempla el plan?

De acuerdo con lo dado a conocer durante la presentación, el Plan de Justicia para Cananea contempla múltiples acciones, mismas que se listan a continuación:

  • Realización de labores de justicia ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
  • Construcción de 16 plantas potabilizadoras por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
  • Equipamiento y operación de un laboratorio regional de calidad del agua.
  • Establecimiento de estaciones para monitorear la calidad del agua del río Sonora.
  • Construcción del Hospital Regional de Ures que contará con un laboratorio especializado de metales pesados y toxicología.
  • Mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en la región por parte del IMSS Bienestar.

Rosa Icela Rodríguez destacó que el acuerdo alcanzado se logró, en gran medida, por "la buena voluntad y el impulso" de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Nuestra Presidenta siempre se mantuvo firme para que no se abandonara a su suerte a los trabajadores, porque es sensible a la necesidad de los mineros y a sus familias; y es una férrea defensora de los derechos ambientales", mencionó.

Asimismo, expresó su agradecimiento al Gobernador de Sonora, Alfredo Durazo, así como a la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas; al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños; a la Procuradora federal del Medio Ambiente, Mariana Boy; al titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch y al director general de la Comisión Nacional del Agua, mi amigo, Efraín Morales.

"Hoy, con acciones como esta, avanzamos en el modelo de desarrollo, basado en el humanismo mexicano que impulsa nuestra Presidenta, con la garantía del Estado de hacer de la justicia social y justicia ambiental el principio rector de las acciones de gobierno", apuntó la titular de la Segob.

