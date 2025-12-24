¿Verificarás tu auto el 24 o 31 de diciembre? Sedema revela los horarios de atención

Redacción/SinEmbargo

23/12/2025 - 9:23 pm

La Sedema informó que los centros de verificación vehicular de la Ciudad de México operarán en un horario especial los días 24 y 31 de diciembre. Aquí te decimos los detalles.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que los centros de verificación de emisiones vehiculares, conocidos coloquialmente como verificentros, ajustarán su operación con motivo de las celebraciones decembrinas de fin de año.

Si tienes contemplado llevar tu automóvil a verificar el 24 o el 31 de diciembre, aquí te informamos cuáles serán los horarios de operación de los centros, para que puedas asistir.

¿Cuáles serán los horarios de atención?

La dependencia señaló que los verificentros brindarán servicio únicamente los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en un horario especial que irá de las 8:00 a las 15:00 horas.

La dependencia explicó que este ajuste aplica únicamente en las fechas señaladas y forma parte de las medidas administrativas implementadas durante el periodo decembrino en la capital del país.

Este 10 de mayo, los vehículos de uso particular con holograma de verificación dos no circulan, así como los vehículos de uso particular con holograma de verificación uno, cuyo último dígito numérico sea uno, tres, cinco. siete, nueve y cero.
La Sedema informó que los centros de verificación vehicular de la Ciudad de México operará diferente los días 24 y 31 de diciembre. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro.

¿A quiénes aplica este ajuste?

El cambio de horario aplica para todos los propietarios o poseedores legales de vehículos matriculados en la Ciudad de México que deban realizar el trámite de verificación vehicular.

La dependencia detalló que la modificación del horario se realiza conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley Ambiental en Materia de Verificación Vehicular, así como en los lineamientos vigentes publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ante este escenario, la autoridad ambiental hizo un llamado a la población de la capital a tomar previsiones y programar con anticipación sus trámites de verificación.

Finalmente, la Sedema reiteró que fuera de las fechas mencionadas, los centros de verificación retomarán sus horarios habituales conforme al calendario oficial del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

La Sedema informó que los centros de verificación vehicular de la Ciudad de México operará diferente los días 24 y 31 de diciembre. Foto: Cuartoscuro.

