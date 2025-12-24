24 de diciembre

Para la Revista Conspiratio.

Cuando la eternidad desnuda el tiempo,

el milagro se nombra;

entrega su aliento,

abraza el silencio

y se pronuncia:

cada palabra inhala y exhala,

cada letra reclina

su frente en el piso.

Al alba el nacimiento alumbra

las almas que se reconocen,

al mirarse en la luz inolvidable

del entrañable amor del ser.

La espada del corazón

es la cruz invertida

que celebra la Navidad.

Rendija

La carencia de ética política debilitó profundamente las instituciones del Estado y nos hizo presa fácil de los servicios de inteligencia militar del vecino del norte, que no requiere de demasiados elementos para justificar sus diversas formas de intervención.

El poder expropiado por la ambición personal suele terminar en tragedia.

La torpeza de Maduro de ignorar los tiempos y sus señales de cambio como fueron las elecciones donde perdió legitimidad y credibilidad su gobierno y más tarde su conducta ante el premio Nobel de La Paz otorgado a María Corina Machado que provocaron que el mismo adquiriera mayor relevancia, ya tienen consecuencias más allá de las fronteras de Venezuela.

Serán los servicios de inteligencia militar norteamericanos los que sustituirán al gobierno de Maduro, desarmando la trama iraní-rusa-china, donde equivocadamente el gobierno mexicano se involucró, reduciendo al máximo sus márgenes de maniobra en el contexto internacional que atañe a esa región, con petróleo, carteles, gobiernos y tráfico de armas, envueltos de ideología, incluso debilitando a ésta en sus justas asignaciones y sus diversos impactos en los escenarios políticos. Reconstruir la política exterior con los diversos países de América Latina llevará un tiempo, pero más vale iniciar pronto que convertirnos en un alfil de alguna potencia.