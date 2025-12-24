Zelenski revela detalles del borrador del plan de paz elaborado con EU. ¿Qué plantea?

Europa Press

24/12/2025 - 8:40 am

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos (EU) para poner fin a la guerra.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump da a Zelenski menos de una semana para decidir sobre plan de paz con Rusia

Trump recibe a Zelensky y dice que la guerra podría acabar sin usar misiles Tomahawk

Todavía no se iban Zelenski y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

Volodímir Zelenski dio a conocer que el plan de paz elaborado por Ucrania y EU incluye 20 puntos; ya fue enviado a Rusia.

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló este miércoles los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos (EU) para poner fin a la guerra y que abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas desplegadas en la región del Donbás, una oferta que condiciona a que Rusia "haga lo mismo" con sus fuerzas desplegadas en la zona.

El mandatario, que indicó durante una rueda de prensa que el documento es un "marco político" con 20 puntos, señaló que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y que fue ya enviado a Moscú, a la espera de obtener una respuesta.

"Estoy preparado para hablar del borrador, un documento básico sobre el fin de la guerra, un marco político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y los rusos", apuntó, según informaciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform.

En este sentido, afirmó que el texto "refleja la posición conjunta entre Ucrania y Estados Unidos", aunque "algunas cuestiones aún deben resolverse". "Ahora estamos mucho más cerca de perfilar del todo estos documentos", dijo.

Zelenski, que explicó que el contenido podría cambiar durante las negociaciones, precisó que "la soberanía de Ucrania debe ser reafirmada" y destacó que "para apoyar la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo de supervisión de la línea de contacto mediante sistemas no tripulados que permitan garantizar la alerta temprana de posibles violaciones de la tregua".

"Ucrania recibirá garantías de seguridad firmes y su ejército contará con 800 mil efectivos de forma permanente en tiempos de paz. [...] Se convertirá en miembro de la Unión Europea en algún momento y recibirá un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo", sostuvo el mandatario, que procedió a leer el contenido del borrador con el que busca acabar con la invasión rusa del territorio.

Así, aseguró que Ucrania seguirá siendo un Estado libre de armas nucleares de acuerdo con lo establecido en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y especificó que la central nuclear de Zaporiyia será gestionada de forma conjunta por los tres países: Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Los detalles sobre esto último, según mencionó, "están todavía sujetos a conversaciones" dado que Kiev "no tiene intención de hacer negocios directamente con Rusia después de todo", tal y como aclaró.

"Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas para promover la comprensión y la tolerancia entre las diferentes culturas, y eliminar el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de lenguas minoritarias", aseveró.

Situación en el Donbás

Sobre las cuestiones territoriales, Zelenski puso sobre la mesa dos opciones. La primera apuesta por "mantenerse firmes" en las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, estableciendo la "línea de contacto reconocida de facto" en base al despliegue actual de tropas sobre el terreno. "Esta línea", subrayó, "estará controlada por fuerzas internacionales".

Sin embargo, la segunda opción abre la puerta por primera vez a la retirada de sus tropas del Donbás, sólo en caso de que "Rusia haga lo mismo". "La opción dos contempla la creación de una posible zona de libre comercio en el Donbás, que implica su desmilitarización", afirmó.

"Ucrania se opone a la retirada de sus tropas, pero si esto llegase a suceder, aboga por una retirada exactamente igual de las fuerzas rusas en las zonas que controla. Esta opción requiere un referéndum nacional en Ucrania para ratificar el acuerdo", manifestó, al tiempo que ha planteado que esta cuestión --una de las más divisivas en el marco de los contactos entre las partes-- puede resolverse "en última instancia y al más alto nivel".

Además, el texto hace hincapié en que, una vez finalizada la invasión, que se acerca ahora a su cuarto año, "Rusia no impedirá que Ucrania acceda al río Dniéper o el mar Negro con fines comerciales, para lo que se firmará un acuerdo marítimo independiente y otro de acceso, que regule la libertad de navegación y tráfico. Como parte de este acuerdo, se desmilitarizará el Kinburn Spit", señaló.

Por último, aboga por la creación de un "comité humanitario para resolver los asuntos pendientes", lo que incluye el intercambio de "todos los prisioneros de guerra restantes, incluidos los condenados desde 2014 en Rusia, así como el regreso de todos los detenidos y rehenes civiles, incluidos niños y presos políticos".

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos (EU) para poner fin a la guerra.
Imagen del 25 de octubre de 2025 del sitio de un ataque aéreo, en Kiev, Ucrania. Foto: Peter Druk, Xinhua

"Una vez que todas las partes den el visto bueno, se procederá a un alto al fuego que entrará en vigor de forma inmediata. Ucrania tendrá que celebrar elecciones lo antes posible tras la firma", zanjó.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

+ Sección

Galileo

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

El 56.1 por ciento de personas mayores de 75 años percibieron cambios en sus rutinas diarias tras las pandemia de COVID-19, según concluye una investigación.

El 56% de adultos mayores de 75 cambió rutinas tras pandemia, dice estudio en España

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Epstein se puso en contacto con Nassar poco antes aparecer muerto. En una carta, sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), es pederasta.
1

“Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”: Epstein

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón
2

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

Ciberdelincuentes crearon una nueva estafa con ofertas falsas de Temu para engañar a compradores y robar su información, alertó la Policía Cibernética de CdMx.
3

¡Cuidado al hacer compras en Temu! La SSC-CdMx alerta por estafas con ofertas falsas

"Los Tlacos" realizaron una caravana en plena temporada navideña para repartir dulces y regalos a habitantes de Tlacotepec, Guerrero. Todo fue captado en video.
4

VIDEO ¬ Matan, secuestran y extorsionan todo el año. Y en Navidad, reparten regalos

El hombre asesinado al interior de un restaurante en la CdMx el domingo era Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", quien formaba parte de "Los Chapitos".
5

El hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos"

Los riesgos de la economía global en 2026
6

Los riesgos de la economía global en 2026

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”
7

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
8

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Vince Zampella, uno de creadores del videojuego "Call of Duty", murió en un accidente automovilístico mientras conducía su Ferrari en autopista de Los Ángeles.
9

VIDEO FUERTE ¬ Vince Zampella, creador de “Call of Duty”, muere al chocar en su auto

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán investigados por haber cambiado multas por boletos para el Mundial 2026.
10

#Anuario2025 ¬ Se fue el INAI, la CRE, el IFT: el ocaso de los organismos autónomos

Hacienda actualizó el IEPS de gasolina y de diésel para 2026, que se hace anualmente por la inflación.
11

Hacienda anuncia aumento del IEPS a gasolina y diésel para 2026: ¿cuánto pagarás?

La Secretaría de Seguridad del Edomex y la Defensa detuvieron a dos hombres por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas.
12

Dos hombres son detenidos con 37 mdp en efectivo en Edomex; traían armas y cargadores

Navidad
13

¿Qué películas ver en Navidad con todo el espíritu de la temporada y sin costo?

14

Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, es vinculada a proceso por abuso de funciones

La periodista mexicana Carmen Aristegui se despidió del espacio que conducía en la cadena informativa CNN, en donde duró 20 años. "Gracias a CNN", expresó.
15

Carmen Aristegui se despide. Más de 20 años duró en CNN. “Lo que toca es dar gracias”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos (EU) para poner fin a la guerra.
1

Zelenski revela detalles del borrador del plan de paz elaborado con EU. ¿Qué plantea?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán investigados por haber cambiado multas por boletos para el Mundial 2026.
2

#Anuario2025 ¬ Se fue el INAI, la CRE, el IFT: el ocaso de los organismos autónomos

3

Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, es vinculada a proceso por abuso de funciones

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos
4

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

5

¿Verificarás tu auto el 24 o 31 de diciembre? Sedema revela los horarios de atención

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
6

RADICALES ¬ Morena solidificó en 10 años. ¿De dónde viene su fuerza? ¿Cómo lo logró?

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón
7

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

8

“El Diez”, miembro de La Unión Tepito, cae en Ecatepec, Edomex, tras un operativo

La Segob anuncia acuerdo reparatorio de dos mil millones de pesos para mineros de Cananea
9

Segob anuncia acuerdo reparatorio de 2 mil mdp para mineros de Cananea. ¿Qué incluye?

Banksy volvió a las paredes de Londres luego de que un mural suyo relacionado con las protestas contra el genocidio palestino de Israel fuera borrado.
10

FOTO ¬ Banksy, el misterioso artista callejero, presume un nuevo mural en Londres

Sheinbaum se reúne con la CEO de Citi
11

CSP se reúne con CEO de Citi; hablan sobre buenas perspectivas económicas para México

La Secretaría de Seguridad del Edomex y la Defensa detuvieron a dos hombres por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas.
12

Dos hombres son detenidos con 37 mdp en efectivo en Edomex; traían armas y cargadores