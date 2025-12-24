“Don Zefe”, presunto fundador de Los Zetas, es abatido durante enfrentamiento en NL

Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue uno de los sujetos que perdió la vida durante el enfrentamiento ocurrido en el municipio de Santiago.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido la madrugada del martes durante un enfrentamiento con agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León (NL) en una quinta ubicada en el municipio de Santiago.

La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que como parte de un operativo, los elementos acudieron a la zona de Los Rodríguez, donde "fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes", lo que terminó con dos agresores abatidos y un agente herido.

"Durante la madrugada de este martes, como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y acciones operativas estratégicas, agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo en una quinta ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León", explicó la dependencia estatal en una publicación en su cuenta de X.

🚨ABATE AEI A LÍDER FUNDADOR DE GRUPO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Durante la madrugada de este martes, como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y acciones operativas estratégicas, agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un… pic.twitter.com/srD4Ln39rU — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) December 23, 2025

Los primeros reportes de las autoridades indican que uno de los sujetos que perdió la vida durante el tiroteo es Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, a quien se le acusa de liderar a Los Zetas, así como de delitos relacionados con el narcotráfico en el estado y de "conformar una célula criminal armada en la entidad".

El otro sujeto abatido fue identificado como David Calderón, un supuesto exmilitar. Además, la Fiscalía de Nuevo León detalló que también logró detener a dos presuntos criminales más, un hombre y una mujer, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público (MP), que será el encargado de deslindar sus responsabilidades. En el lugar de los hechos también se aseguraron varias armas de fuego y dosis de narcóticos.