“Don Zefe”, presunto fundador de Los Zetas, es abatido durante enfrentamiento en NL

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 9:52 am

Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido durante un enfrentamiento con agentes ministeriales en Nuevo León.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

“El Diez”, miembro de La Unión Tepito, cae en Ecatepec, Edomex, tras un operativo

2011. México llora cuando arde el Casino Royale. Rocha Cantú era uno de los socios

El hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos"

Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue uno de los sujetos que perdió la vida durante el enfrentamiento ocurrido en el municipio de Santiago.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido la madrugada del martes durante un enfrentamiento con agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León (NL) en una quinta ubicada en el municipio de Santiago.

La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que como parte de un operativo, los elementos acudieron a la zona de Los Rodríguez, donde "fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes", lo que terminó con dos agresores abatidos y un agente herido.

"Durante la madrugada de este martes, como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y acciones operativas estratégicas, agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo en una quinta ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León", explicó la dependencia estatal en una publicación en su cuenta de X.

Los primeros reportes de las autoridades indican que uno de los sujetos que perdió la vida durante el tiroteo es Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, a quien se le acusa de liderar a Los Zetas, así como de delitos relacionados con el narcotráfico en el estado y de "conformar una célula criminal armada en la entidad".

El otro sujeto abatido fue identificado como David Calderón, un supuesto exmilitar. Además, la Fiscalía de Nuevo León detalló que también logró detener a dos presuntos criminales más, un hombre y una mujer, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público (MP), que será el encargado de deslindar sus responsabilidades. En el lugar de los hechos también se aseguraron varias armas de fuego y dosis de narcóticos.

"La Fiscalía General del Estado informa que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas, así como la posible relación de los hechos con actividades delictivas de alto impacto. El área fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades", concluyó la dependencia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

+ Sección

Galileo

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Epstein se puso en contacto con Nassar poco antes aparecer muerto. En una carta, sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), es pederasta.
1

“Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”: Epstein

"Los Tlacos" realizaron una caravana en plena temporada navideña para repartir dulces y regalos a habitantes de Tlacotepec, Guerrero. Todo fue captado en video.
2

VIDEO ¬ Matan, secuestran y extorsionan todo el año. Y en Navidad, reparten regalos

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón
3

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”
4

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”

Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido durante un enfrentamiento con agentes ministeriales en Nuevo León.
5

“Don Zefe”, presunto fundador de Los Zetas, es abatido durante enfrentamiento en NL

Vince Zampella, uno de creadores del videojuego "Call of Duty", murió en un accidente automovilístico mientras conducía su Ferrari en autopista de Los Ángeles.
6

VIDEO FUERTE ¬ Vince Zampella, creador de “Call of Duty”, muere al chocar en su auto

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
7

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

El hombre asesinado al interior de un restaurante en la CdMx el domingo era Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", quien formaba parte de "Los Chapitos".
8

El hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos"

Ciberdelincuentes crearon una nueva estafa con ofertas falsas de Temu para engañar a compradores y robar su información, alertó la Policía Cibernética de CdMx.
9

¡Cuidado al hacer compras en Temu! La SSC-CdMx alerta por estafas con ofertas falsas

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos (EU) para poner fin a la guerra.
10

Zelenski revela detalles del borrador del plan de paz elaborado con EU. ¿Qué plantea?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán investigados por haber cambiado multas por boletos para el Mundial 2026.
11

#Anuario2025 ¬ Se fue el INAI, la CRE, el IFT: el ocaso de los organismos autónomos

12

EU manda hasta México toneladas y toneladas de su basura imposible de reciclar

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
13

RADICALES ¬ Morena solidificó en 10 años. ¿De dónde viene su fuerza? ¿Cómo lo logró?

La Secretaría de Seguridad del Edomex y la Defensa detuvieron a dos hombres por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas.
14

Dos hombres son detenidos con 37 mdp en efectivo en Edomex; traían armas y cargadores

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.
15

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido durante un enfrentamiento con agentes ministeriales en Nuevo León.
1

“Don Zefe”, presunto fundador de Los Zetas, es abatido durante enfrentamiento en NL

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos (EU) para poner fin a la guerra.
2

Zelenski revela detalles del borrador del plan de paz elaborado con EU. ¿Qué plantea?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán investigados por haber cambiado multas por boletos para el Mundial 2026.
3

#Anuario2025 ¬ Se fue el INAI, la CRE, el IFT: el ocaso de los organismos autónomos

4

Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, es vinculada a proceso por abuso de funciones

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos
5

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

6

¿Verificarás tu auto el 24 o 31 de diciembre? Sedema revela los horarios de atención

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
7

RADICALES ¬ Morena solidificó en 10 años. ¿De dónde viene su fuerza? ¿Cómo lo logró?

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón
8

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

9

“El Diez”, miembro de La Unión Tepito, cae en Ecatepec, Edomex, tras un operativo

La Segob anuncia acuerdo reparatorio de dos mil millones de pesos para mineros de Cananea
10

Segob anuncia acuerdo reparatorio de 2 mil mdp para mineros de Cananea. ¿Qué incluye?

Banksy volvió a las paredes de Londres luego de que un mural suyo relacionado con las protestas contra el genocidio palestino de Israel fuera borrado.
11

FOTO ¬ Banksy, el misterioso artista callejero, presume un nuevo mural en Londres

Sheinbaum se reúne con la CEO de Citi
12

CSP se reúne con CEO de Citi; hablan sobre buenas perspectivas económicas para México