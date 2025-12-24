VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 11:33 am

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en Nuevo León, se electrocutó al subir a un poste; se encuentra grave en el hospital.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).– Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en Nuevo León (NL), recibió una fuerte descarga eléctrica al intentar subir un poste. Fue hospitalizado, pero se encuentra grave tras ser electrocutado.

El momento fue captado por los vecinos de la zona. En las imágenes, se puede apreciar cómo el hombre intenta escalar el poste y, cerca de los cables de alta tensión, sufre una descarga fulminante, que prende su cuerpo en llamas unos momentos, y queda tendido en el transformador.

A continuación, el cuerpo, inconsciente, cae desde el poste, se enreda en los cables y termina sobre el cofre de la camioneta de la Policía que lo esperaba abajo.

El video muestra cómo, inmediatamente después de la descarga, que provoca un ruido particular, el cuerpo queda inerte, y golpea con toda su fuerza sobre la patrulla, donde finalizó sin ninguna reacción. En el video se escucha a los vecinos exclamar gritos.

De acuerdo con medios locales, el hombre no ha muerto, pero se encuentra grave en el Hospital General de Juárez, a donde fue llevado después de ser atendido por paramédicos que llegaron al sitio, ubicado en una colonia del municipio de Juárez, la tarde del martes.

Según el diario El Norte, el hombre se llama Érick y tiene 21 años. Sufrió lesiones por quemaduras y golpes fuertes por la caída sufrida después de ser electrocutado.

El joven escapaba de la Policía. Los medios locales señalan dos posibilidades: intentaba robar cable en la zona y fue denunciado por los vecinos, y por eso huía y estaba colgado en un poste de alta tensión; o trataba de escapar de la Policía por el intento de un robo en algún domicilio particular.

Ambas versiones relatan que, luego de la denuncia por robo de los vecinos de Juárez, el hombre huyó de la Policía por las azoteas de la zona, una avenida transitada del municipio, y luego intentó subir al poste para escapar.

Luego de que incluso un vecino de la zona, que se puede ver en el video, intentara convencerlo de bajar del poste por ser peligroso, el hombre recibió la descarga eléctrica.

Apenas a finales de octubre ocurrió un caso similar en el municipio de Santa Catarina, NL, donde un hombre recibió una descarga eléctrica mientras trepaba un poste. Luego de ser electrocutado, cayó varios metros al suelo, pero los medios locales reportaron entonces que, después de ser hospitalizado, se encontraba estable.

Este tipo de casos se ha vuelto más común en los últimos tiempos, incluso en otras partes del país, como el Estado de México (Edomex), ya que algunas personas buscan robar el cable –por estar compuesto de cobre– para revenderlo. Sin embargo, las autoridades han advertido que se trata de una actividad muy peligrosa, pues las descargas liberan miles de voltios que pueden matar a una persona o dejarla con severas lesiones.

