Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 1:00 pm

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".

"Chiquimarco" tiene un plazo de tres días para presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Norte para cumplir con el mandamiento que impuso la juzgadora, de lo contrario, podría reactivarse la orden de aprehensión en contra del exárbitro mexicano.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La Jueza de la Ciudad de México Carolina Bernal dictó prisión preventiva justificada, como medida cautelar, contra el exárbitro profesional de futbol nacional Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como "Chiquimarco", a quien desde el 2023 se le sigue un proceso por el delito de violencia familiar.

"Chiquimarco" tiene un plazo de tres días para presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Norte para cumplir con el mandamiento que impuso la juzgadora durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, que se celebró el martes en las salas orales de Doctor Lavista, en donde Bernal también dejó sin efecto la orden de aprehensión que se seguía en contra del exárbitro,

No obstante, en caso de que Rodríguez no acuda voluntariamente a cumplir con la prisión preventiva impuesta, podrá reactivarse la orden de aprehensión. “Terminó la audiencia de revisión de medidas cautelares, se dictó medida cautelar a Marco. La Jueza ordenó que en tres días se presente ante el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se ingrese”, dijo Marco Antonio Chávez Vaca, abogado de "Chiquimarco" en entrevista para ESPN.

"Chiquimarco" va a prisión
Marco Antonio es acusado por su expareja tanto por violencia física como psicoemocional. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

La Jueza argumentó en su resolución que para garantizar la protección de la denunciante, identificada como Alva Neri Hernández, durante el proceso penal, es necesario que Rodríguez sea puesto en prisión preventiva justificada. Desde 2023 fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Marco Antonio es acusado por su expareja Alva Neri Hernández tanto por violencia física como psicoemocional, por lo que en un primer momento fue citado a declarar por los delitos que se le imputan y aceptó una autovinculación a proceso, con medidas cautelares, según la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Legales.

Unos días más tarde de presentar la denuncia, la exesposa del silbante y su hija brindaron una conferencia de prensa, en la que revelaron que durante 28 años recibieron maltrato físico y verbal por parte de Rodríguez, motivo por el que desde ese momento consideraron solicitar prisión preventiva para el también analista deportivo.

