Comisión Europea condena veto de EU a 5 de sus ciudadanos, entre ellos Thierry Breton

EU le prohibió la entrada a cinco europeos, a quienes acusó de "censurar" las redes sociales; la Comisión Europea subrayó que defiende la libertad de expresión.

BRUSELAS, 24 Dic. (EUROPA PRESS) - La Comisión Europea condenó este miércoles la decisión de Estados Unidos (EU) de vetar la entrada al país a cinco ciudadanos europeos, entre los que se encuentra el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, y defendió la libertad de expresión.

"Es un derecho fundamental en Europa y un valor compartido con Estados Unidos en todo el mundo democrático. La UE [Unión Europea] es un mercado único abierto y basado en normas, y cuenta con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con sus valores democráticos y compromisos internacionales", indicó el Ejecutivo europeo en un comunicado.

Asimismo, destacó que las normas europeas para la gestión de plataformas digitales "garantizan unas condiciones de competencia seguras, justas y equitativas para todas las empresas, aplicadas sin discriminación". Por ello, solicitó "aclaraciones pertinentes" a las autoridades estadounidenses.

We strongly condemn the U.S. decision to impose travel restrictions on five European individuals, including former Commissioner Thierry Breton. Link to full statement: https://t.co/d8zwBd2sL8 pic.twitter.com/i0c75f3ePs — European Commission (@EU_Commission) December 24, 2025

"En caso necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria frente a medidas injustificadas", advirtió.

El Departamento de Estado estadounidense acusó a Breton -que también fue Ministro de Economía de Francia- de "censurar" a las plataformas digitales estadounidenses y "coaccionarlas para censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo".

Por su parte, Breton compartió un par de publicaciones en sus redes sociales en las que calificó la prohibición de EU para entrar a su territorio como una "cacería de brujas" y recalcó que la mayoría del Parlamento Europeo votó a favor de la Ley de Servicios Digitales.

"A nuestros amigos estadounidenses: 'La censura no está donde ustedes creen que está'", publicó en su cuenta de X, antes Twitter.