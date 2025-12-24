Hace 45 días honraron a Figueroa, homicida y violador. Cultura se disculpa. Evelyn NO

La Secretaria de Cultura de Guerrero pidió disculpas por el homenaje realizado al exgobernador represor de la entidad, Rubén Figueroa, ocurrido hace mes y medio; la funcionaria no renunciará a su cargo.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El homenaje de la Gobernadora Evelyn Salgado a quien violó a la esposa de Lucio Cabañas, Isabel Ayala Nava, provocó ira y decepción en la izquierda mexicana. Muchos expresaron su descontento. “Indignante que el Gobierno del estado de Guerrero rinda homenaje a Rubén Figueroa Figueroa. Un personaje que debería ser juzgado como uno de los grandes violadores de derechos humanos en Guerrero y en nuestro país”, dijo Alejandro Encinas, por ejemplo. Fueron muchos más.

Figueroa Figueroa presumió haber asesinado a Cabañas, un luchador social que se lanzó a las armas en años de gran represión contra comunidades y pueblos indígenas. Y no sólo eso. Presumía haber capturado y violado a la esposa. Producto del abuso sexual, Ayala Nava quedó embarazada. Perdió a su descendiente.

La titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero, Aida Melina Martinez Rebolledo, se ha disculpado –45 días, un mes y medio, después del escándalo– por el homenaje a Figueroa Figueroa. Sin embargo, y a pesar de la tardanza en sus declaraciones, adelantó que no renunciará al cargo. La actual Gobernadora, de Morena, sigue sin hablar del tema.

En un mensaje publicado en sus redes sociales y dirigido a las víctimas de la Guerra Sucia y a sus familias; y a las comunidades culturales, pueblos originarios y afrodescendientes; así como al pueblo de Guerrero, la funcionaria señaló:

"Desde la reflexión profunda y la autocrítica ofrezco una disculpa pública, sincera y sin matices, pues ninguna Ley ni reglamento puede estar por encima de la dignidad humana y el dolor de las víctimas".

La funcionaria reconoció que "el reciente" acto cívico en torno a la figura del exgobernador Rubén Figueroa Figueroa "constituyó un error y un agravio directo a la memoria histórica de Guerrero". "Haber realizado el evento público de carácter cívico a quien representó la represión como actuar, es revictimizar a quienes sufrieron sus consecuencias y contradice los principios de verdad y justicia", señaló.

"Ofrezco una disculpa a los sobrevivientes, a las familias de los desaparecidos y a la sociedad guerrerense por el dolor e indignación que este acto provocó. Escucho su reclamo y valido su legitimidad", resaltó.

Por ello, indicó que el Gobierno de Guerrero ha promovido la revisión exhaustiva y actualización del calendario cívico del Estado libre y soberano de Guerrero y priorizará "los esfuerzos para que los espacios públicos y actos oficiales sirvan para dignificar a las víctimas".

Sin embargo, consultada por el diario Sur de Acapulco sobre los rumores de una inminente renuncia, Martínez Rebolledo afirmó que continuará en el cargo, en lo que llamó el camino de la democratización y la transformación de la cultura en Guerrero.

En consulta telefónica, indicó que en 2026 seguirá trabajando con el programa estatal alineado al programa sectorial de Cultura nacional, colaborando con talentos locales y nacionales, escuchando a las comunidades a partir de sus propuestas: "A todo el mundo decirle que el diálogo siempre va a estar abierto, es la mejor vía para construir y no para destruir".