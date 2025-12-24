Hace 45 días honraron a Figueroa, homicida y violador. Cultura se disculpa. Evelyn NO

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 11:05 am

Las disculpas ofrecidas por la titular de la Secretaría de Cultura en Guerrero ocurren mes y medio después del homenaje a Rubén Figueroa. No renunciará, dice.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

ENTREVISTA ¬ No honraron a mi papá, pero sí a su asesino, acusa hija de Lucio Cabañas

El Congreso de Guerrero debe revisar por qué se homenajea a Rubén Figueroa: Sheinbaum

La Secretaria de Cultura de Guerrero pidió disculpas por el homenaje realizado al exgobernador represor de la entidad, Rubén Figueroa, ocurrido hace mes y medio; la funcionaria no renunciará a su cargo.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El homenaje de la Gobernadora Evelyn Salgado a quien violó a la esposa de Lucio Cabañas, Isabel Ayala Nava, provocó ira y decepción en la izquierda mexicana. Muchos expresaron su descontento. “Indignante que el Gobierno del estado de Guerrero rinda homenaje a Rubén Figueroa Figueroa. Un personaje que debería ser juzgado como uno de los grandes violadores de derechos humanos en Guerrero y en nuestro país”, dijo Alejandro Encinas, por ejemplo. Fueron muchos más.

Figueroa Figueroa presumió haber asesinado a Cabañas, un luchador social que se lanzó a las armas en años de gran represión contra comunidades y pueblos indígenas. Y no sólo eso. Presumía haber capturado y violado a la esposa. Producto del abuso sexual, Ayala Nava quedó embarazada. Perdió a su descendiente.

La titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero, Aida Melina Martinez Rebolledo, se ha disculpado –45 días, un mes y medio, después del escándalo– por el homenaje a Figueroa Figueroa. Sin embargo, y a pesar de la tardanza en sus declaraciones, adelantó que no renunciará al cargo. La actual Gobernadora, de Morena, sigue sin hablar del tema.

En un mensaje publicado en sus redes sociales y dirigido a las víctimas de la Guerra Sucia y a sus familias; y a las comunidades culturales, pueblos originarios y afrodescendientes; así como al pueblo de Guerrero, la funcionaria señaló:

"Desde la reflexión profunda y la autocrítica ofrezco una disculpa pública, sincera y sin matices, pues ninguna Ley ni reglamento puede estar por encima de la dignidad humana y el dolor de las víctimas".

La funcionaria reconoció que "el reciente" acto cívico en torno a la figura del exgobernador Rubén Figueroa Figueroa "constituyó un error y un agravio directo a la memoria histórica de Guerrero". "Haber realizado el evento público de carácter cívico a quien representó la represión como actuar, es revictimizar a quienes sufrieron sus consecuencias y contradice los principios de verdad y justicia", señaló.

"Ofrezco una disculpa a los sobrevivientes, a las familias de los desaparecidos y a la sociedad guerrerense por el dolor e indignación que este acto provocó. Escucho su reclamo y valido su legitimidad", resaltó.

Por ello, indicó que el Gobierno de Guerrero ha promovido la revisión exhaustiva y actualización del calendario cívico del Estado libre y soberano de Guerrero y priorizará "los esfuerzos para que los espacios públicos y actos oficiales sirvan para dignificar a las víctimas".

Sin embargo, consultada por el diario Sur de Acapulco sobre los rumores de una inminente renuncia, Martínez Rebolledo afirmó que continuará en el cargo, en lo que llamó el camino de la democratización y la transformación de la cultura en Guerrero.

En consulta telefónica, indicó que en 2026 seguirá trabajando con el programa estatal alineado al programa sectorial de Cultura nacional, colaborando con talentos locales y nacionales, escuchando a las comunidades a partir de sus propuestas: "A todo el mundo decirle que el diálogo siempre va a estar abierto, es la mejor vía para construir y no para destruir".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

+ Sección

Galileo

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido durante un enfrentamiento con agentes ministeriales en Nuevo León.
1

“Don Zefe”, presunto fundador de Los Zetas, es abatido durante enfrentamiento en NL

Epstein se puso en contacto con Nassar poco antes aparecer muerto. En una carta, sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), es pederasta.
2

“Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”: Epstein

El hombre asesinado al interior de un restaurante en la CdMx el domingo era Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", quien formaba parte de "Los Chapitos".
3

El hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos"

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”
4

Venezuela, en la ONU: “Trump nos está exigiendo petróleo y minerales; es extorsión”

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón
5

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

"Los Tlacos" realizaron una caravana en plena temporada navideña para repartir dulces y regalos a habitantes de Tlacotepec, Guerrero. Todo fue captado en video.
6

VIDEO ¬ Matan, secuestran y extorsionan todo el año. Y en Navidad, reparten regalos

Vince Zampella, uno de creadores del videojuego "Call of Duty", murió en un accidente automovilístico mientras conducía su Ferrari en autopista de Los Ángeles.
7

VIDEO FUERTE ¬ Vince Zampella, creador de “Call of Duty”, muere al chocar en su auto

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos (EU) para poner fin a la guerra.
8

Zelenski revela detalles del borrador del plan de paz elaborado con EU. ¿Qué plantea?

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
9

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por una nueva estafa conocida como "regalos navideños" que busca robar la información personal de las personas.
10

¡Cuidado con la estafa de los "regalos navideños"! SSC-CdMx te da tips para no caer

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán investigados por haber cambiado multas por boletos para el Mundial 2026.
11

#Anuario2025 ¬ Se fue el INAI, la CRE, el IFT: el ocaso de los organismos autónomos

La periodista mexicana Carmen Aristegui se despidió del espacio que conducía en la cadena informativa CNN, en donde duró 20 años. "Gracias a CNN", expresó.
12

Carmen Aristegui se despide. Más de 20 años duró en CNN. “Lo que toca es dar gracias”

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
13

RADICALES ¬ Morena solidificó en 10 años. ¿De dónde viene su fuerza? ¿Cómo lo logró?

Ciberdelincuentes crearon una nueva estafa con ofertas falsas de Temu para engañar a compradores y robar su información, alertó la Policía Cibernética de CdMx.
14

¡Cuidado al hacer compras en Temu! La SSC-CdMx alerta por estafas con ofertas falsas

ANÁLISIS ¬ La ultraderecha se centró en corrupción y crimen. Ahora redibuja la región
15

ANÁLISIS ¬ La ultraderecha se centró en corrupción y crimen. Ahora redibuja la región

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las disculpas ofrecidas por la titular de la Secretaría de Cultura en Guerrero ocurren mes y medio después del homenaje a Rubén Figueroa. No renunciará, dice.
1

Hace 45 días honraron a Figueroa, homicida y violador. Cultura se disculpa. Evelyn NO

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por una nueva estafa conocida como "regalos navideños" que busca robar la información personal de las personas.
2

¡Cuidado con la estafa de los "regalos navideños"! SSC-CdMx te da tips para no caer

Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido durante un enfrentamiento con agentes ministeriales en Nuevo León.
3

“Don Zefe”, presunto fundador de Los Zetas, es abatido durante enfrentamiento en NL

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos (EU) para poner fin a la guerra.
4

Zelenski revela detalles del borrador del plan de paz elaborado con EU. ¿Qué plantea?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) serán investigados por haber cambiado multas por boletos para el Mundial 2026.
5

#Anuario2025 ¬ Se fue el INAI, la CRE, el IFT: el ocaso de los organismos autónomos

6

Exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, es vinculada a proceso por abuso de funciones

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos
7

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

8

¿Verificarás tu auto el 24 o 31 de diciembre? Sedema revela los horarios de atención

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
9

RADICALES ¬ Morena solidificó en 10 años. ¿De dónde viene su fuerza? ¿Cómo lo logró?

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón
10

El priista Javier López Zavala es declarado culpable de feminicidio de Cecilia Monzón

11

“El Diez”, miembro de La Unión Tepito, cae en Ecatepec, Edomex, tras un operativo

La Segob anuncia acuerdo reparatorio de dos mil millones de pesos para mineros de Cananea
12

Segob anuncia acuerdo reparatorio de 2 mil mdp para mineros de Cananea. ¿Qué incluye?