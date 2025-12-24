Influencer que grababa videos con Doña Lety cae en Puebla; le dan prisión preventiva

El influencer Jaime Pascual "N" habría mantenido en cautiverio a Doña Lety para obligarla a grabar videos que compartía en sus redes sociales con el objetivo de monetizar.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Jaime Pascual "N", influencer acusado de mantener secuestrada durante dos años a Doña Lety, fue detenido en el estado de Puebla y deberá permanecer en prisión preventiva, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

A través de sus redes sociales, la dependencia veracruzana informó que el creador de contenido fue señalado como presunto responsable del delito de trata de personas en la modalidad de esclavitud, explotación laboral y trabajos forzados.

El caso de Doña Lety generó gran indignación, esto luego de que se diera a conocer que los videos en los que aparecía la mujer y que se hicieron virales habían sido grabados sin su consentimiento, mientras estaba en cautiverio en la casa de Jaime Pascual "N", quien ganó popularidad gracias a estas grabaciones.

La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas realizó imputación en contra de Jaime Pascual “N”, como presunto responsable del delito de Trata de Personas, en sus modalidades de esclavitud, explotación laboral — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) December 24, 2025

La Fiscalía de Veracruz explicó el martes que, en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, cumplimentó una orden de aprehensión para detener al influencer Jaime Pascual "N", identificado como presunto responsable del delito de trata de personas.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el creador de contenido fue arrestado el lunes 22 de diciembre alrededor de las 15:30 horas, en la calle Arista de la colonia Centro, en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla.

Cabe recordar que en octubre pasado las autoridades veracruzanas ofrecieron una recompensa de 350 mil pesos a cambio de información que llevara a la captura del influencer conocido como Jaime Toral.

FGE obtiene prisión preventiva justificada contra Jaime Pascual “N”, presunto responsable del delito de Trata de Personas pic.twitter.com/EK1YCtpnZc — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) December 24, 2025

Tras su detención, Jaime Pascual "N" fue presentado ante el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del II Distrito Judicial de Tantoyuca, autoridad responsable de determinar su situación jurídica.

Durante la primera audiencia, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas de Veracruz imputó formalmente al influencer por el delito de trata de personas en la modalidad de esclavitud, explotación laboral y trabajos forzados.

El creador de contenido fue imputado por dicho delito debido a que presuntamente mantuvo privada de la libertad a Doña Lety durante casi dos años, del 6 de septiembre de 2022 al 1 de septiembre de 2024, con el propósito de obligarla a grabar videos que el sujeto publicaba en sus redes sociales con el objetivo de monetizarlos.

donde presuntamente mantenía privada de la libertad a la víctima y la obligaba a realizar videos para diversas redes sociales, con la finalidad de obtener una monetización. El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 147/2025. — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) December 24, 2025

En la comparecencia, el Juez determinó que el señalado deberá permanecer en prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso en su contra.