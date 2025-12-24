"¡Feliz Navidad a todo el pueblo!": Sheinbaum envía mensaje por fiestas decembrinas

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 1:30 pm

La Presidenta Sheinbaum compartió un mensaje para desear una feliz Navidad a las y los mexicanos; recordó que no habrá "mañanera" lo que resta de la semana.

Claudia Sheinbaum reveló ayer que va a celebrar la Navidad tomando unas vacaciones de tres días en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un mensaje en sus redes sociales este miércoles para desear una feliz Navidad a todas las mexicanas y los mexicanos. Además, aprovechó para recordar que no habrá conferencia matutina con motivo de las fiestas decembrinas.

A través de una publicación en X, antes Twitter, la mandataria detalló que debido a las celebraciones de estas fechas, no se llevarán a cabo las "mañaneras del pueblo", que se realizan en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, los días miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre, por lo que la siguiente será hasta el lunes 29 de diciembre.

En dicho posteo, la Jefa del Ejecutivo incluyó un mensaje para desear a todas las mexicanas y los mexicanos que pasen una feliz Navidad.

"¡Feliz Navidad a todo el pueblo de México!", publicó Sheinbaum en sus redes sociales.

Sheinbaum celebrará Navidad en Acapulco

Ayer, la Presidenta Sheinbaum reveló que para celebrar la Navidad tomaría unos días de vacaciones en Acapulco, en el estado de Guerrero. Cabe señalar que esta es la primera vez que la doctora toma unos días de descanso desde que asumió la Presidencia el 1 de octubre del 2024.

Precisó que los días 25, 26 y 27 de diciembre los pasará en compañía de su familia en el puerto, pero recalcó que se mantendrá al pendiente de lo que ocurra en el país.

La Presidenta Sheinbaum compartió un mensaje para desear una feliz Navidad a los mexicanos y recordar que no habrá conferencia mañanera por las fiestas.
Sheinbaum tomará unas vacaciones en Acapulco para celebrar la Navidad. Foto: Presidencia

Luego de sus breves vacaciones de Navidad, Sheinbaum Pardo volverá a la Ciudad de México el sábado 27 de diciembre y retomará las conferencias de prensa matutinas a partir del lunes 29 de diciembre.

En 2024, no tomó vacaciones y pasó las fiestas decembrinas en Palacio Nacional. Incluso llevó a cabo su tradicional encuentro con los medios de comunicación el 26 de diciembre, un día después de Navidad.

