Corte Suprema de EU rechaza plan de Trump para desplegar Guardia Nacional en Illinois

La Opinión

24/12/2025 - 2:14 pm

La Corte Suprema de EU rechazó el plan de la administración del Presidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional (GN) en Illinois.

La Corte Suprema bloqueó el despliegue tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago como parte de su ofensiva contra la migración.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 24 de diciembre (LaOpinión).- La Corte Suprema de Estados Unidos (EU) rechazó el martes el plan de la administración del Presidente Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois a pesar de las enérgicas objeciones de los funcionarios locales.

El tribunal rechazó una solicitud de emergencia hecha por la administración, que decía que las tropas son necesarias para proteger a los agentes federales involucrados en la aplicación de la Ley de inmigración en el área de Chicago.

La Corte Suprema dejó intacta la decisión de un Juez que impedía desplegar a miembros de la Guardia Nacional en las calles de Chicago y sus alrededores, pese a que el gobierno de Trump solicitó permitir la medida extraordinaria de desplegar las tropas a pesar de la objeción del Gobernador demócrata de Illinois, argumentando que los tribunales federales no pueden cuestionar la decisión del Presidente de convocar a la Guardia Nacional al servicio federal.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó la solicitud de la administración de congelar esa orden en una decisión que parece ser de seis a tres. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch discreparon.

En una orden sin firma, la Corte Suprema determinó que “al menos en esta postura” la administración Trump no ha cumplido con su carga de demostrar que el Título 10, la Ley invocada por Trump, le permite federalizar la Guardia Nacional “en el ejercicio de la autoridad inherente para proteger al personal y la propiedad federal en Illinois”.

La Jueza federal April Perry concluyó que el Ejecutivo no presentó pruebas convincentes de que existiera una amenaza real de insurrección en Illinois ni indicios de que las manifestaciones hubieran interferido de manera significativa con las operaciones migratorias impulsadas por la administración.

Perry había impuesto en un primer momento una suspensión temporal del despliegue por dos semanas, pero en octubre decidió prorrogar la medida de forma indefinida mientras el caso era examinado por la Corte Suprema, indicó la agencia AP.

Aunque la decisión es preliminar y afecta únicamente a Chicago, probablemente reforzará desafíos similares a los planteados contra los despliegues de la Guardia Nacional en otras ciudades, y la opinión establece nuevos límites significativos a la capacidad del Presidente para hacerlo.

La decisión marcó una rara derrota para el Presidente Donald Trump en la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora de seis a tres, después de que la administración asegurara una serie de victorias de alto perfil este año.

Tras la noticia, Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen y copresidenta de la Coalición Not Above the Law, aseguró que “el régimen de Trump ha buscado desplegar la Guardia Nacional en todo el país para intimidar a la ciudadanía y facilitar la cruel e inhumana agenda de detenciones masivas de la administración”, destacando la postura de la Suprema Corte.

“En un caso tras otro, gobernadores y fuerzas del orden locales se han opuesto activamente al despliegue de la Guardia Nacional, enfatizando que no existe conflicto civil que justifique tales medidas. La administración ha presentado argumentos fácticos y teorías jurídicas extremas para justificar los despliegues, y tribunales de todo el país han fallado en su contra”.

“Hoy, una Corte Suprema que ve con buenos ojos las amplias alegaciones de Poder Ejecutivo ha dictaminado decisivamente que los despliegues de la Guardia Nacional, al menos en la medida en que se justificaron en el caso de Illinois, son ilegales y no pueden seguir adelante”, aseguró.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

