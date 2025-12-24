La SSC-CdMx detiene a 2 extranjeros; robaban relojes de lujo en Polanco y otras zonas

La policía capitalina detuvo a dos personas extranjeras que se dedicaban al robo de relojes de lujo en zonas comerciales en Polanco y otras, en la CdMx.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo a dos ciudadanos extranjeros que integraban una banda que se dedicaba al robo de relojes de lujo en zonas comerciales como Polanco y otras en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la capital mexicana.

Personal de la SSC-CdMx tomó conocimiento de un grupo delictivo dedicado al robo de relojes de alta gama en zonas comerciales de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que iniciaron trabajos de inteligencia e investigación encaminados a su desarticulación, informó este miércoles la dependencia en un comunicado.

"Fue así que, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y de establecimientos comerciales, identificaron a dos sujetos dedicados a observar a las probables víctimas y realizar vigilancias a distancia, y detectaron que utilizaban un vehículo tipo sedán, color verde olivo para trasladarse", detalló.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para identificar y detener a generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Ángel "N" y Gilbert Alexis "N", vinculados a una célula delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama que opera en zonas… pic.twitter.com/enkHrYOiFr — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 24, 2025

Al dar seguimiento a las indagatorias, los integrantes de la SSC-CdMx reconocieron que la zona de movilidad de los posibles implicados eran las colonias Polanco, Granada y Escandón, todas de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que reforzaron los recorridos, así como el monitoreo constante de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, para ubicar el vehículo.

"Durante uno de los patrullajes, los policías observaron el automóvil sujeto de investigación estacionado en el Viaducto Poniente a la altura de la calle General Salvador Alvarado, por lo que mantuvieron una vigilancia discreta hasta que observaron a los tripulantes que descendieron y con una pistola amagaron a un ciudadano que transitaba por el lugar, motivo por el cual rápidamente intervinieron para prevenir la comisión de un delito", dio a conocer el titular de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho.

Una vez asegurados, a los dos sujetos se les realizó una revisión preventiva. Como resultado, "les hallaron un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, además del vehículo color verde olivo con placas de circulación del estado de Durango".

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, tomó conocimiento de un grupo delictivo dedicado al robo de relojes de alta gama en zonas comerciales de la @AlcaldiaMHmx, por lo que iniciaron trabajos de inteligencia e investigación encaminados a su… pic.twitter.com/3k9kybr8G7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 24, 2025

Para continuar con las investigaciones de ambos casos y definir su situación jurídica, los hombres de 23 y 35 años de edad, ambos que dijeron ser ciudadanos extranjeros, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición, junto con lo asegurado, del agente del Ministerio Público correspondiente.

De acuerdo con medios locales, se trata de dos venezolanos.

"Cabe señalar que, resultado de las investigaciones, se supo que los detenidos están posiblemente relacionados con el robo de un reloj de alta gama en el mes de octubre y un intento en diciembre, ambos casos en la alcaldía Miguel Hidalgo", concluyó la SSC-CdMx.