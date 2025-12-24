Operador del CDS y quien participó en "Culiacanazo" es condenado a 20 años de prisión

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 5:57 pm

Luego de que se halló culpable a "El Valdo" del delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión, el criminal fue sentenciado a 20 años de prisión, condena que "deberá compurgar en el Centro Federal de Reinserción Social número 11 en Hermosillo, Sonora", detalló la FGR. 

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias "El Valdo" e integrante del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, fue sentenciado a 20 años de prisión luego de que se le encontrara culpable del delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión, por su participación en el llamado "Culiacanazo", en 2019.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que a Toledo Rodríguez "se le atribuye formar parte de una organización criminal, en la cual fungía como operador logístico para el trasiego de fentanilo de México a los Estados Unidos de América".

Las investigaciones señalan a "El Valdo" de formar parte de la célula delictiva encabezada por Raúl Alberto Carrasco Lechuga, alias "El Chore", quien es cercano a Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción de Los Chapitos. Además, "El Valdo" fue hallado culpable de participar, en 2019, en el "Culiacanazo", que culminó con la liberación de Ovidio Guzmán, alias "El Ratón" e hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"El Valdo fue detenido en abril de 2023, en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)", detalló la FGR. Además, durante el procedimiento judicial que se le siguió, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las pruebas necesarias para obtener la sentencia de 20 años de prisión contra Toledo Rodríguez, sentencia que "deberá compurgar en el Centro Federal de Reinserción Social número 11 en Hermosillo, Sonora".

El 17 de octubre de 2019, un operativo federal logró la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Dicho operativo provocó una respuesta inmediata del crimen organizado que secuestró y aterrorizó a la ciudad de Culiacán durante hora. Ese día la violencia escaló y generó la fuga de 40 presos del penal de Aguaruto. Tras horas de resistencia, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de que se liberara a Ovidio Guzmán y que con ello se terminara la violencia.

- Con información de RíoDoce

