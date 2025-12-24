Nasry Asfura, otro ultra impulsado por Trump, es declarado Presidente de Honduras

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 3:37 pm

Nasry Asfura es declarado Presidente electo de Honduras

Nasry Asfura, candidato respaldado por Donald Trump, fue declarado como el Presidente electo de Honduras.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Tras un largo periodo de escrutinio que generó gran polémica, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño declaró hoy a Nasry Asfura, candidato respaldado por Donald Trump, como el Presidente electo de Honduras.

La declaratoria fue dada a conocer por Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del CNE de Honduras, quienes enviaron el siguiente mensaje a la ciudadanía del país centroamericano:

"El pleno de consejeros del CNE declara electo como Presidente constitucional de la República de Honduras, por el periodo de cuatro años que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030, al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah".

Las consejeras detallaron que, al momento del anuncio, se habían contabilizado 18 mil 757 actas, lo que equivale al 97.86 por ciento del total. De dichas actas, Asfura obtuvo un millón 479 mil 748 votos válidos.

El anuncio de inmediato generó diversas reacciones, incluida la del candidato opositor Salvador Nasralla, quien acusó que la Consejera presidenta del CNE hondureño de incurrir en falsificación de documentos público y manipulación de los datos que arrojaron las actas de la elección.

"Una prueba la podrán verificar ustedes cuando ambas consejeras que traicionaron al pueblo hondureño viajen fuera de Honduras en las próximas horas. Siempre podrán argumentar que no era independientes, sino que dependieron de los capis del crimen organizado del Partido Nacional y del Partido Liberal de Honduras que las puso ahí, en esos puestos", indicó en una publicación que compartió a través de redes sociales.

Ante los señalamientos de Nasralla, la Consejera Ana Paola Hall afirmó que "nadie en el CNE 'elige' al Presidente o Presidenta" de Honduras, sino que es una decisión del pueblo, mientras que el Consejo únicamente se limita a certificar los resultados.

La funcionaria también señaló que la declaratoria de la elección presidencial "estuvo a punto de ser rehén político"; sin embargo, el organismo electoral la defendió "con firmeza".

"Seguimos defendiendo que la declaratoria no pertenece a la voluntad de ningún Consejero o Consejera, ni de Partido Político alguno, solamente responde a la verdad de los resultados que reflejan la voluntad del pueblo hondureño", añadió.

