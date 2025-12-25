Un autobús de pasajeros cae a una cañada en Veracruz; FGE confirma que hay 8 muertos

Al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron lesionadas luego de que un autobús de pasajeros se volcó en una cañada de Zontecomatlán, Veracruz.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Un autobús de pasajeros cayó a una cañada en el municipio de Zontecomatlán, Veracruz. Autoridades de la entidad informaron que el incidente provocó la muerte de ocho personas, además de dejar a casi una veintena de heridos.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz, el autobús pertenece a la línea Conexión.

"Al momento, se brinda atención a 19 personas lesionadas, quienes han sido trasladadas a Chicontepec y Huayacocotla", indicó la dependencia estatal.

La Secretaría añadió que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el fallecimiento de ocho personas.

⚠️ El Gobierno del Estado coordina la atención a un accidente de autobús de la línea Conexión en una cañada de Zontecomatlán. Se atiende a 19 personas lesionadas; la Fiscalía confirma 8 fallecimientos. Continúan labores de rescate. 👉 https://t.co/9c40Bg8u1L — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) December 25, 2025

"Continuamos con las labores de rescate y atención en el punto, junto con los equipos presentes", apuntó Protección Civil de la entidad.

Según reportes de medios de comunicación, el autobús partió de la Ciudad de México con rumbo a Chicontepec, además de que iba con sobrecupo, probablemente por la fecha festiva.

En redes sociales circulan fotografías y videos del vehículo volcado en una zona rodeada de vegetación. Asimismo, se observan a varias personas que se acercaron para observar.

Al momento de redactar esta nota, el Gobierno de Veracruz, al mando de Rocío Nahle, no ha emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido.