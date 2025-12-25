PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"

Zeferino Peña Cuéllar, "El Zefe", fue uno de los fundadores de Los Zetas.

"Don Zefe", jefe de una policía municipal en Tamaulipas y pieza clave en la creación de Los Zetas como brazo armado del Cártel del Golfo, fue abatido esta semana.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).– Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido la madrugada del martes durante un enfrentamiento con agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León (NL) en una quinta ubicada en el municipio de Santiago. ¿Quién fue este capo?

Nacido en Tamaulipas, en el seno de una familia con numerosos hermanos, "Don Zefe" estudió la carrera de Ingeniería Civil.

Fue durante muchos años un miembro de alto rango del Cártel del Golfo, el grupo criminal que se estableció sobre todo en Tamaulipas, México, durante la década de los 90 del siglo pasado. Fue clave para los líderes, Gilberto García Mena, "El June", y para Osiel Cárdenas Guillén.

Entre 1999 y 2001, "Don Zefe" se convirtió en el jefe de la Policía Municipal de Miguel Alemán, en Tamaulipas. Ahí, ayudó a Cárdenas Guillén y a "El June" a reclutar a militares corruptos y así formar el brazo armado del cártel, que se conoció como "Los Zetas", el cual después se escindiría de forma sangrienta.

En octubre de 2001 sufrió un atentado en el que participaron 14 hombres que ingresaron a una finca ubicada en Monterrey con el objetivo de acabar con su vida. El hecho provocó una balacera entre los sicarios y los hombres de Peña Cuellar, quien no se encontraba en aquel momento en ese lugar.

En un informe de labores de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) del año 2002, las autoridades señalan que "se tuvo conocimiento que Zeferino Peña Cuéllar, "Don Zefe", actualmente ocupa el lugar de Gilberto García Mena, "El June", lugarteniente del cártel que opera en el Golfo de México", debido a la detención de éste último capo en 2001, el cual desató una sangría separación entre el cártel y Los Zetas.

De acuerdo con la prensa local, la caída de "El June" fue señalada por una parte de la organización criminal como una "traición" de "Don Zefe", contra quien en 2001 hubo un atentado del que salió ileso.

"Casi todos los miembros de Los Zetas están muertos o presos. Uno  de los hombres del cártel del Golfo aún prófugos es Zeferino Peña Cuéllar, ‘Don Zefe’, pieza de aquel cártel de Golfo que encabezó  Osiel Cárdenas Guillén", escribió en 2024 Ricardo Ravelo, uno de los expertos en el tema, en SinEmbargo, antes de que el capo fuera abatido esta semana.

Durante la década de 2000, Los Zetas expandieron su influencia por gran parte de México e incluso cruzaron fronteras hacia Guatemala. Su economía criminal no sólo se basaba en el tráfico de cocaína, sino también en extorsión, secuestro, trata de personas y control territorial mediante el terror.

A diferencia de otros cárteles, no buscaban acuerdos: imponían el orden con masacres y ejecuciones públicas.

En 2010, tras años de tensiones, Los Zetas rompieron con el Cártel del Golfo, lo que desató una guerra interna en el noreste del país. Ciudades como Reynosa, Matamoros y Monterrey se convirtieron en escenarios de enfrentamientos armados y desplazamientos forzados.

El declive comenzó tras la muerte de Heriberto Lazcano, “El Lazca”, en 2012, y la captura de Miguel Ángel Treviño, “Z-40”, en 2013. La organización se dividió en facciones rivales: el Cártel del Noreste (CDN) y Los Zetas Vieja Escuela. Aunque debilitadas, ambas células han mantenido presencia en zonas clave como Nuevo Laredo.

"En un misterio se convirtió la presunta muerte, en Coahuila, de ‘El Lazca’. Supuestamente fue abatido en la zona carbonífera de esa entidad, pero el cuerpo fue robado en la funeraria. Igualito pasó con Amado Carrillo, otro enigma irresoluto hasta la fecha. Todos estos grupos criminales sobrevivieron gracias a la impunidad de vario sexenios", añadió Ravelo.

Algo similar pasa con "Don Zefe", de quien se conoce poco, pues tras su elevado perfil a principios del Siglo XXI se mantuvo por debajo del radar varios años, resurgiendo cada tanto. Incluso se especuló con su "retiro" en otro país, e incluso con una muerte no reportada.

Sin embargo, la Fiscalía de NL dio a conocer este martes que, como parte de un operativo, los elementos ministeriales de la AEI acudieron a la zona de Los Rodríguez, donde "fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes", lo que terminó con dos agresores abatidos y un agente herido.

"Durante la madrugada de este martes, como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y acciones operativas estratégicas, agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo en una quinta ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León", explicó la dependencia estatal en una publicación en su cuenta de X.

Los reportes de las autoridades indican que uno de los sujetos que perdió la vida durante el tiroteo fue “Don Zefe”, a quien se le acusa de liderar a Los Zetas, así como de delitos relacionados con el narcotráfico en el estado y de "conformar una célula criminal armada en la entidad".

El otro sujeto abatido fue identificado como David Calderón, un supuesto exmilitar. Además, la Fiscalía de Nuevo León detalló que también logró detener a dos presuntos criminales más, un hombre y una mujer, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público (MP), que será el encargado de deslindar sus responsabilidades. En el lugar de los hechos también se aseguraron varias armas de fuego y dosis de narcóticos.

"La Fiscalía General del Estado informa que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas, así como la posible relación de los hechos con actividades delictivas de alto impacto. El área fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades", concluyó la dependencia.

