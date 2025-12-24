Jueza absuelve a “El Mochaorejas”, el que mutiló secuestrados con tijeras y los mató

Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas”, es absuelto de secuestro, pero seguirá en prisión por otros procesos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Una Jueza federal absolvió este miércoles a Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”, del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, dentro de una causa penal específica.

La resolución fue emitida por Raquel Ivette Duarte Cedillo, Jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien ordenó la libertad inmediata del sentenciado únicamente respecto a ese proceso.

La juzgadora determinó que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República resultaron insuficientes para acreditar la responsabilidad penal directa de Arizmendi López.

Mi primo es Daniel Arizmendi recuerdo que fueron por el a la sierra de guerrero llegaron los helicóptero 🚁🚁🚁🚁🚁 y se agandallaron con él 🤛🏻🤜🏻🤜🏻🤜🏻 para que resultará que se habían equivocado que no era este ⤵️ pic.twitter.com/wVAhsxUzk9 — Camilla González fernández (@CamilaAlec23412) December 24, 2025

En la sentencia se precisó que no se demostraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para vincularlo de manera plena con los hechos analizados en dicho expediente.

Cabe mencionar que el caso se relacionó con hechos ocurridos en 1997, cuando una víctima fue privada de la libertad y posteriormente liberada tras el pago de un rescate.

La Jueza sostuvo que, al corresponder la carga de la prueba a la parte acusadora, no fue procedente emitir un juicio condenatorio en ese delito específico.