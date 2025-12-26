Navidades en México, música disco, un Demogorgon, circo y luces este fin en la CdMx

26/12/2025 - 7:00 am

¿Qué tal disfrutar de un espectáculo inspirado en las festividades tradicionales de nuestro país? Este fin de semana hay mucho por hacer en la capital mexicana.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México no se detiene y este fin de semana tiene actividades con el espíritu navideño, ideales para disfrutar en familia; te compartimos algunas.

"Navidades en México"

“Navidades México” llega al Castillo de Chapultepec, el espectáculo presentado por el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, reúne a más de 100 bailares y músicos con el vestuario original diseñado por la propia Amalia Hernández, para celebrar las tradiciones decembrinas mexicanas.

Este espectáculo está inspirado en las festividades tradicionales de nuestro país, mismas que se traducen en tres actos. El primero recrea el momento de la anunciación, que continúa con el montaje de un nacimiento viviente. En el segundo acto, los Reyes Magos ofrecen regalos al niño Dios, representados con danzas provenientes de diferentes regiones, así como bailes inspirados en las costumbres mexicanas. Por último, se muestra una posada típica mexicana: los peregrinos, el canto de letanías, la luz de las velas, que representan la guía de los caminantes, y la tradicional piñata, que simboliza los siete pecados capitales y la fuerza que acaba con el pecado y las tentaciones.

Funciones de diciembre:

  • Viernes 26
  • Sábado 27
  • Domingo 28
  • Martes 30

¿Dónde? Castillo de Chapultepec (Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11100, Ciudad de México) del 25 de diciembre al 30 de diciembre.
¿Cuánto? Los boletos se adquieren en Ticketmaster y tienen un costo de 1 mil 180 pesos y 1 mil 586 pesos, más cargos.

Navidades en México 2025
Navidades en México se presenta en la explanada del Castillo de Chapultepec. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Festival "Luces de Invierno 2025-2026"

El Festival "Luces de Invierno" se llevará a cabo del sábado 20 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026 en el Zócalo de la CdMx. Como parte de esta celebración, se tienen programadas distintas actividades gratuitas, como conciertos y pastorelas, entre otros.

Este viernes 26 de diciembre de 16:00 a 21:10 en el Zócalo, en el Escenario Conciertos se presentarán:

  • 16:00 - 16:55 DJ Lashenka
  • 17:00 - 17:45 El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)
  • 18:00 - 18:50 Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz)
  • 19:00 - 20:00 Hispana
  • 20:10 - 21:10 Baby Volcano

El sábado 27 en el Escenario Conciertos se presentan:

  • 16:00 - 17:30 DJ Cybernico
  • 18:00 - 21:00 México Canta

Y el domingo 28 de diciembre:

  • 15:00 - 15:55 DJ Sé
  • 16:00 - 16:45 Xandul (Selección Cuicatl)
  • 17:00 - 17:55 Sónex
  • 18:15 - 19:15 Chimo Psicodélico (COL)
  • 19:30 - 21:00 Cimarrón (COL)

¿Dónde? Plancha del Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México).
¿Cuánto? Sin costo.

El festival "Luces de Invierno 2025-2026" llenará de luces y música el Zócalo de la CdMx para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.
El festival "Luces de Invierno" se llena de luz y color el Zócalo de la CdMx. Foto: Gobierno de la CdMx

Fiebre de Disco Sinfónico

Este 27 y 28 de diciembre, la Fiarmónica de las Artes presenta Fiebre de Disco Sinfónic, un espectáculo que cuenta con la participación especial de las Voces Magistrales de las Artes (Compañía de Teatro de las Artes) y Solistas de la Compañía de Danza de las Artes, bajo la batuta de Odette Waller, Directora Invitada. Quienes interpretarán temas como "I Will Survive", "Last dance", "Night Fever" y "Can't Take My Eyes Off Of You", entre otros.

¿Dónde? Sala Silvestre Revueltas, Centro Cultural Ollin Yoliztli (Periferico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan, CdMx).
¿Cuánto? Boletos disponibles desde 400 hasta 450 pesos. Los boletos se adquieren aquí.

Fiebre disco
La Fiarmónica de las Artes presenta el espectáculo Fiebre de Disco Sinfónico. Foto: Boletópolis

El Circo Atayde celebra 137 años con sus Galas

El Circo Atayde presenta sus tradicionales Galas con orquesta en vivo bajo la dirección musical del Mto. Carlos Alberto Ramírez y la dirección escénica de Artús Chávez, un espectáculo lleno de magia, tradición y talento que hará vibrar a toda la familia. Del 25 al 28 de diciembre, el Centro Cultural Teatro 1 se transformará en un escenario de maravillas donde el público podrá disfrutar de acrobacias de alto vuelo, payasos entrañables, números maravillosos en un montaje espectacular.

¿Dónde? Centro Cultural Teatro 1 (Av. Cuauhtémoc 19 Altos, esquina con Av. Chapultepec, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, C.P. 6700, México, Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos van de los 400 a los 1 mil 800 pesos  aproximadamente y se encuentran a la venta en Ticketmaster.

Circo Atayde
Cada gala promete mantener viva la esencia de la compañía, fusionando tradición, innovación y entretenimiento de primer nivel. Foto: Cortesía

Stranger Things: The Experience

Stranger Things: The Experience traslada a los fans hasta Hawkins para enfrentar a Vecna, todos desde la Ciudad de México. En la experiencia todos sufren trastornos del sueño y pesadillas terribles, por lo que el laboratorio de Hawkins los invita a formar parte de un estudio, así, los voluntarios, que son en realidad los fans, se internarán en este laboratorio. Todos serán ciudadanos de Hawkins e iniciarán la aventura, serán puestos a prueba con desafíos hasta enfrentarse a Vecna.

¿Dónde? Expo Reforma (Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México).
¿Cuánto? Los boletos se compran en la pagina de Fever y tienen un costo de aproximadamente 600 pesos la entrada general (más cargos).

¿Qué tal está Stranger Things: The Experience?
Stranger Things: The Experience cuenta con área para tomarse fotos. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

