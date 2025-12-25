VIDEO ¬ Hombre protesta a bolillazos en panadería de chef que criticó cultura del pan

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 8:40 pm

Un hombre protestó este miércoles frente a la panadería Green Rhino al arrojar bolillos, tras fuerte polémica por comentarios atribuidos a Richard Hart.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Un hombre realizó una protesta frente a la panadería Green Rhino, ubicada en la colonia Condesa de la Ciudad de México, al arrojar varias piezas de bolillo contra la entrada del establecimiento.

La acción ocurrió en días recientes y quedó registrada en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales, donde el hecho alcanzó amplia visibilidad y generó múltiples reacciones.

De acuerdo con lo expresado por el propio manifestante en la grabación, la protesta tuvo como motivo su inconformidad por comentarios atribuidos al panadero británico Richard Hart sobre el pan tradicional mexicano.

En el material audiovisual se observa al individuo lanzar los bolillos en el acceso del local, mientras explica que su acción busca expresar desacuerdo con declaraciones que consideró ofensivas hacia la cultura panadera del país.

Tras el lanzamiento del pan, el manifestante señaló que algunas personas que se encontraban dentro del establecimiento salieron a dialogar con él al exterior del negocio.

El propio individuo indicó que durante ese intercambio se mencionó que los comentarios generadores de la polémica pudieron deberse a una confusión de idioma, mismos que fueron difundidos en redes sociales.

Cabe mencionar que el incidente no derivó en daños mayores ni en enfrentamientos físicos, por lo que el establecimiento continuó operando con normalidad después de lo ocurrido.

Por otra parte, la grabación provocó reacciones divididas entre usuarios de plataformas digitales, donde algunos respaldaron la manifestación y otros cuestionaron el uso de alimentos durante la protesta.

A raíz del percance, el mismo sujeto anunció en sus redes sociales la intención de realizar una nueva actividad frente al local el próximo 2 de febrero, con motivo del Día de la Candelaria.

Según lo informado, dicha convocatoria consistiría en una “tamaliza colectiva” como una forma de destacar la gastronomía mexicana frente a la panadería señalada.

