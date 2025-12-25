La Segob exhorta a Santa y Reyes Magos a no regalar juguetes que fomenten violencia

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 9:43 pm

¿Qué juguetes comprar el 6 de enero? LISTA de Profeco con las mejores y peores marcas

¿Juguetes inteligentes pueden espiar y robar la identidad de niños? Expertos explican

¿Cómo evitar que te ofrezcan publicidad por teléfono? Profeco te ayuda a cancelarlas

La Segob llamó a elegir juguetes que no fomenten la violencia y que promuevan la paz, la inclusión y el desarrollo integral de niñas y niños durante estas fechas.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado este miércoles a Santa Claus y a los Reyes Magos para elegir juguetes que favorezcan el desarrollo de niñas y niños en entornos de paz y sana convivencia.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que los obsequios deben ser seguros y adecuados para la edad, además de contribuir al fortalecimiento de la imaginación, la creatividad y el interés por actividades relacionadas con la ciencia, el arte y el deporte.

Con ello, la Segob precisó que se recomienda evitar juguetes vinculados con armas de fuego, artefactos bélicos o aquellos que simulen enfrentamientos físicos, debido a que no promueven una cultura de paz.

De acuerdo con el llamado, la dependencia señaló que estas medidas se vinculan con el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el cual permite canjear juguetes bélicos por materiales didácticos en diversas comunidades del país.

La Secretaría de Gobernación indicó que también se recomienda evitar juguetes que promuevan prácticas discriminatorias o excluyentes, así como aquellos que refuercen estereotipos relacionados con género, discapacidad u origen étnico.

Asimismo, recordó que no existen juguetes destinados exclusivamente para niñas o para niños, y que actividades como las labores del hogar, el deporte, los autos o el uso de herramientas no deben asignarse en función del género.

Finalmente, la Segob recomendó fomentar el uso de juegos de mesa, juguetes tradicionales y materiales educativos, así como supervisar el uso de videojuegos para prevenir la exposición a contenidos violentos o riesgos en el entorno digital.

