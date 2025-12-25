¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

Europa Press

25/12/2025 - 8:42 am

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"¡Feliz Navidad a todo el pueblo!": Sheinbaum envía mensaje por fiestas decembrinas

¿Qué películas ver en Navidad con todo el espíritu de la temporada y sin costo?

¿Cómo se celebra la Navidad en México? Un país con muchas tradiciones

Una de las principales recomendaciones de los expertos es mantener la rutina diaria de un perro para prevenir el estrés en Navidad.

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS).- Especialmente durante la Navidad, un perro suele sufrir estrés por los ruidos de fuegos artificiales, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con decoraciones y luces. Algunos se esconden o lloran por el agobio; otros se convierten en mascotas sobreexcitadas por la energía del ambiente y dificultan la convivencia en el hogar. Cada perro tiene un carácter diferente, por lo que es importante poder reconocer cuál es su comportamiento "normal" para poder ayudarle en situaciones estresantes.

Mantén la rutina y crea un espacio seguro

Una de las recomendaciones principales de los expertos de Tienda Animal es mantener la rutina diaria de los perros para aliviar y prevenir el estrés en Navidad. Se debe intentar, dentro de lo posible, conservar los horarios de paseo, comida y descanso para proporcionarles una sensación de estabilidad y seguridad en el hogar, lo que puede reducir su ansiedad.

Por añadidura, especialmente en el caso de que el perro sea muy energético, Adaptil recomienda que los dueños jueguen con su amigo canino o les den un paseo más largo de lo normal para gastar el exceso de energía y hacer que se sienta más tranquilo al conocer a gente nueva.

Otro truco clave puede ser la creación de un espacio seguro para tu perro. Este espacio puede incluir su cama habitual o una zona donde se sientan protegidos, lo que permite que los caninos se aparten si se sientan abrumados. Se puede incluir una manta o sus juguetes favoritos para reforzar un ambiente de calma y seguridad.

Ofrécele juguetes interactivos

Para algunos perros, mantener la mente ocupada es fundamental para evitar que dirija su atención hacia hábitos destructivos. Se recomienda no utilizar castigos para frenar comportamientos no deseados, sino redirigir su atención hacia otras actividades que pueden resultar relajantes.

Aunque existen productos relajantes para perros como collares o golosinas con feromonas, otra alternativa son los juguetes interactivos. La mayoría esconden golosinas en su interior y obligan a los caninos a utilizar su mente para conseguir un premio, lo que puede reducir su tensión. Además, estos juguetes sirven como distracción y ayudan a canalizar su energía hacia actividades constructivas y mantienen sus bocas ocupadas, algo especialmente importante en perros con tendencias destructivas.

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente.
Otro truco clave puede ser la creación de un espacio seguro para tu perro. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Respeta sus señales

Especialmente en momentos de gran movimiento, como la Navidad, los dueños deben estar atentos a las señales de estrés de sus perros. Observar comportamiento como un lenguaje corporal tenso, la cola metida entre las patas o sostenida rígidamente, y las orejas pegadas completamente a la cabeza o giradas hacia atrás puede indicar que el animal está estresado. Otros signos de incomodidad incluyen lamerse los labios, bostezar, esconderse, ladrar persistentemente, caminar de un lado para otro o estar inquieto.

Para evitar el estrés en los caninos, es fundamental reconocer señales de estrés y ofrecerles momentos de descanso cuando sean necesarios. En el caso de tener invitados y detectar estos signos, se recomienda informarles que lo mejor es no interactuar con el perro, permitiéndole decidir si quiere participar en las festividades o retirarse a un espacio tranquilo.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

+ Sección

Galileo

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza absuelve a “El Mochaorejas”, el que mutiló secuestrados con tijeras y los mató

Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.
2

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
3

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

No obstante, ahí estuvieron sus cinco personajes tristes. Empiezo con la señora de los bloqueos y la huelga toda pagada por la Suprema Norma Piña.
4

Cinco figuras tristes de 2025

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
5

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Jaime Pascual "N", influencer que habría mantenido secuestrada a Doña Lety en Veracruz, fue detenido en Puebla; ahora deberá permanecer en prisión preventiva.
6

Influencer que grababa videos con Doña Lety cae en Puebla; le dan prisión preventiva

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"
7

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"

8

VIDEO ¬ Hombre protesta a bolillazos en panadería de chef que criticó cultura del pan

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.
9

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
10

Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

11

CLOSE UP ¬ Hernán Bermúdez, Colmenares y Gertz, 3 rostros de corrupción y opacidad

Partida
12

Partida

VIDEO ¬ Reportan enfrentamientos, disparos y hasta explosiones en Escuinapa, Sinaloa
13

VIDEO ¬ Reportan enfrentamientos, disparos y hasta explosiones en Escuinapa, Sinaloa

Un autobús de pasajeros cayó a una cañada en Veracruz; hay 8 muertos
14

Un autobús de pasajeros cae a una cañada en Veracruz; FGE confirma que hay 8 muertos

Menú de "El Torito"
15

¿Qué cenarán en "El Torito" en Nochebuena y Año Nuevo? La SSC-CdMx revela el menú

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.
1

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

Stranger Things en cifras
2

¿Sabes cuáles son las escenas más vistas de Stranger Things? La serie en cifras

Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.
3

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

4

Juez libra 25 órdenes de aprehensión por caso Waldo's en Sonora; ya hay 7 detenidos

5

La Segob exhorta a Santa y Reyes Magos a no regalar juguetes que fomenten violencia

Un autobús de pasajeros cayó a una cañada en Veracruz; hay 8 muertos
6

Un autobús de pasajeros cae a una cañada en Veracruz; FGE confirma que hay 8 muertos

7

VIDEO ¬ Hombre protesta a bolillazos en panadería de chef que criticó cultura del pan

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"
8

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"

9

CLOSE UP ¬ Hernán Bermúdez, Colmenares y Gertz, 3 rostros de corrupción y opacidad

La Presidenta Sheinbaum compartió un mensaje para desear una feliz Navidad a las y los mexicanos; recordó que no habrá "mañanera" lo que resta de la semana.
10

"¡Feliz Navidad a todo el pueblo!": Sheinbaum envía mensaje por fiestas decembrinas

Departamento de Justicia revisa nuevos archivos del FBI sobre el caso Epstein
11

Departamento de Justicia de EU recibe un millón de nuevos archivos del caso Epstein

Israel, Estado pirata
12

ENTREVISTA ¬ Queríamos ir a Gaza y romper el cerco, relata mexicano de la flotilla