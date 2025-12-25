México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 11:37 am

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI

Artículos relacionados

Artículos relacionados

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"

¿Cómo brincó Wedding de atleta olímpico en Canadá a ser brazo del Cártel de Sinaloa?

Operador del CDS y quien participó en "Culiacanazo" es condenado a 20 años de prisión

El exatleta olímpico Ryan James Wedding es uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses, ya que se le relaciona con el Cártel de Sinaloa. El FBI ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita su localización y captura.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Como parte de la cooperación bilateral que los gobiernos de México y Estados Unidos (EU) mantienen, las autoridades federales decomisaron el miércoles 62 motos de alta gama y droga en domicilios de la Ciudad de México (CdMx) y del Estado de México (Edomex), los cuales estarían ligados al exatleta olímpico Ryan James Wedding, quien tras abandonar el ámbito deportivo, se habría unido a las filas del crimen organizado.

James Wedding, quien compitió como snowboarder en las olimpiadas de invierno de 2002, actualmente es uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses, ya que se le relaciona con el Cártel de Sinaloa. Incluso, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares (mdd) por información que permita su localización y captura.

A través de un comunicado, se detalló que el aseguramiento de dos vehículos, así como de dosis de metanfetamina y mariguana, se logró gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Marina (Semar), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades explicaron que, en el marco de cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se reunieron suficientes pruebas para solicitar las órdenes de cateo, mismas que fueron giradas por un Juez de Control. Por ello, corporaciones de seguridad nacional ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la capital mexicana y del Estado de México, inmuebles que estarían vinculados a Wedding.

"Derivado de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre un exatleta de nacionalidad extranjera relacionado con actividades delictivas de carácter trasnacional", se lee en el boletín. De este modo identificaron los inmuebles "relacionados con actividades ilícitas, por lo que se recabaron los datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los predios".

Durante los cateos, además de las motocicletas y la droga, también fueron halladas "obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación", artículos que fueron puestos "a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias subsecuentes", mientras que "los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades", apuntaron las autoridades federales.

Bondi revela nueva acusación contra exolímpico Ryan Wedding; ofrece 15 millones
Wedding está señalado por conspiración para tráfico de cocaína. Foto: FBI

Estados Unidos acusa a James Wedding de dirigir y participar en el trasiego hacia la Unión Americana y Canadá de “cientos de kilogramos de cocaína”, droga que trasladaba desde Colombia y pasaba por México. Asimismo, es señalado por presuntamente planear el asesinato de varias personas como parte de las actividades relacionadas con el narcotráfico que tenía a su cargo.

“Ryan James Wedding es buscado por presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de narcotráfico que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y otros lugares de Estados Unidos. Además, se alega que Wedding participó en la orquestación de múltiples asesinatos para promover estos delitos de drogas”, reveló el FBI de Los Ángeles en una publicación de su cuenta de X.

-Con información de Nora Gaspar

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

+ Sección

Galileo

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
1

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

2

Jueza absuelve a “El Mochaorejas”, el que mutiló secuestrados con tijeras y los mató

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
3

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
4

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.
5

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

Sandra Cuevas habló sobre la relación política que tuvo con Ricardo Monreal Ávila. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.
6

ENTREVISTA, 1 ¬ Monreal usó alcaldes de CdMx para golpear a Claudia: Sandra Cuevas

El Senador Flávio Bolsonaro será precandidato presidencial en 2026, confirmó su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
7

Bolsonaro confirma en carta que su hijo Flávio será precandidato presidencial en 2026

No obstante, ahí estuvieron sus cinco personajes tristes. Empiezo con la señora de los bloqueos y la huelga toda pagada por la Suprema Norma Piña.
8

Cinco figuras tristes de 2025

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
9

Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

10

VIDEO ¬ Hombre protesta a bolillazos en panadería de chef que criticó cultura del pan

Jaime Pascual "N", influencer que habría mantenido secuestrada a Doña Lety en Veracruz, fue detenido en Puebla; ahora deberá permanecer en prisión preventiva.
11

Influencer que grababa videos con Doña Lety cae en Puebla; le dan prisión preventiva

La Secretaria de Cultura pidió disculpas por el homenaje de hace mes y medio al exgobernador represor Rubén Figueroa; la actual Gobernadora aún guarda silencio.
12

Hace 45 días honraron a Figueroa, homicida y violador. Cultura se disculpa. Evelyn NO

Menú de "El Torito"
13

¿Qué cenarán en "El Torito" en Nochebuena y Año Nuevo? La SSC-CdMx revela el menú

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"
14

PERFIL ¬ De jefe de Policía a fundador de Los Zetas: así fue la vida de "Don Zefe"

15

CLOSE UP ¬ Hernán Bermúdez, Colmenares y Gertz, 3 rostros de corrupción y opacidad

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Tren Maya anuncia paquetes turísticos para las vacaciones de diciembre 2024.
1

ENTREVISTA ¬ Acusaban que el Tren Maya era neoliberal. Falso, es público: Von Bertrab

2

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
3

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

El Senador Flávio Bolsonaro será precandidato presidencial en 2026, confirmó su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
4

Bolsonaro confirma en carta que su hijo Flávio será precandidato presidencial en 2026

El Papa León XIV pronunció su bendición navideña "Urbi et Orbi" por primera vez en la Plaza de San Pedro; llamó a la paz en el mundo y la responsabilidad.
5

León XIV llama a la paz en el mundo y la responsabilidad durante bendición navideña

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.
6

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

Stranger Things en cifras
7

¿Sabes cuáles son las escenas más vistas de Stranger Things? La serie en cifras

Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.
8

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

9

Juez libra 25 órdenes de aprehensión por caso Waldo's en Sonora; ya hay 7 detenidos

10

La Segob exhorta a Santa y Reyes Magos a no regalar juguetes que fomenten violencia

Un autobús de pasajeros cayó a una cañada en Veracruz; hay 8 muertos
11

Un autobús de pasajeros cae a una cañada en Veracruz; FGE confirma que hay 8 muertos

12

VIDEO ¬ Hombre protesta a bolillazos en panadería de chef que criticó cultura del pan