México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

El exatleta olímpico Ryan James Wedding es uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses, ya que se le relaciona con el Cártel de Sinaloa. El FBI ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita su localización y captura.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Como parte de la cooperación bilateral que los gobiernos de México y Estados Unidos (EU) mantienen, las autoridades federales decomisaron el miércoles 62 motos de alta gama y droga en domicilios de la Ciudad de México (CdMx) y del Estado de México (Edomex), los cuales estarían ligados al exatleta olímpico Ryan James Wedding, quien tras abandonar el ámbito deportivo, se habría unido a las filas del crimen organizado.

James Wedding, quien compitió como snowboarder en las olimpiadas de invierno de 2002, actualmente es uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses, ya que se le relaciona con el Cártel de Sinaloa. Incluso, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares (mdd) por información que permita su localización y captura.

El FBI busca a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico convertido en aliado de Cártel 🇲🇽 y líder de una red violenta de narcotráfico. Creemos que se esconde en 🇲🇽. Ofrecemos hasta 15 millones de dólares por información que permita detenerlo. Si lo has visto o tienes información… pic.twitter.com/IwmmexMBTw — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 8, 2025

A través de un comunicado, se detalló que el aseguramiento de dos vehículos, así como de dosis de metanfetamina y mariguana, se logró gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Marina (Semar), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades explicaron que, en el marco de cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se reunieron suficientes pruebas para solicitar las órdenes de cateo, mismas que fueron giradas por un Juez de Control. Por ello, corporaciones de seguridad nacional ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la capital mexicana y del Estado de México, inmuebles que estarían vinculados a Wedding.

Tras ejecutar cuatro cateos en la #CDMX y #EDOMEX se aseguraron más de 62 motocicletas de alta gama y droga. https://t.co/JnDi88C2QF pic.twitter.com/26VIg7RdBa — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 24, 2025

"Derivado de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre un exatleta de nacionalidad extranjera relacionado con actividades delictivas de carácter trasnacional", se lee en el boletín. De este modo identificaron los inmuebles "relacionados con actividades ilícitas, por lo que se recabaron los datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los predios".

Durante los cateos, además de las motocicletas y la droga, también fueron halladas "obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación", artículos que fueron puestos "a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias subsecuentes", mientras que "los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades", apuntaron las autoridades federales.

Estados Unidos acusa a James Wedding de dirigir y participar en el trasiego hacia la Unión Americana y Canadá de “cientos de kilogramos de cocaína”, droga que trasladaba desde Colombia y pasaba por México. Asimismo, es señalado por presuntamente planear el asesinato de varias personas como parte de las actividades relacionadas con el narcotráfico que tenía a su cargo.

“Ryan James Wedding es buscado por presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de narcotráfico que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y otros lugares de Estados Unidos. Además, se alega que Wedding participó en la orquestación de múltiples asesinatos para promover estos delitos de drogas”, reveló el FBI de Los Ángeles en una publicación de su cuenta de X.

