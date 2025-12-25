Las autoridades trasladan a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán a Puente Grande

El cuñado y el suegro de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", fueron trasladados al penal de Puente Grande tras ser capturados en Jalisco.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– El cuñado y el suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de "Los Chapitos", fueron trasladados al penal de Puente Grande, en Jalisco, luego de que los presuntos operadores financieros del grupo criminal fueran capturados en Zapopan.

Al mediodía del 24 de diciembre, los dos detenidos, Mario Lindoro Elenes, alias “Don Mario”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, el suegro y cuñado de Iván Archivaldo, respectivamente, fueron llevados en un fuerte operativo de seguridad de fuerzas federales, incluido el Ejército y la Guardia Nacional (GN).

El traslado se realizó desde la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco hasta Puente Grande, donde se espera que tengan su primera audiencia en las próximas horas: ahí se decidirá primero si permanecen en prisión preventiva y luego el Juez o la Jueza determinará si son vinculados a proceso.

Tanto "El 7" como "Don Mario" tienen cargos en su contra por delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y diversos delitos contra la salud. Se prevé que queden presos en Puente Grande durante su proceso.

Ambos fueron detenidos el lunes pasado en Zapopan. El Gabinete de Seguridad desarrolló líneas de investigación. A partir de ellas, se identificaron dos domicilios en ese municipio, "donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo, con esto, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles".

Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo en domicilios en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se detuvo a dos hombres de 44 y 69 años de edad, ambos operadores financieros de un grupo delictivo.

En ambos operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En los domicilios, detalló el Gabinete de Seguridad, se aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos. "A las cuatro personas detenidas, se les informaron sus derechos de Ley y junto con lo asegurado fueron puestas a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica", detalló.

Asedian a "Los Chapitos"

La captura del suegro y del cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar se dio unas horas después de que se reportara que el hombre que fue asesinado al interior de un restaurante en Zona Rosa, en la capital mexicana, la noche del pasado domingo no era un hotelero de Mazatlán, Sinaloa, como se rumoró al inicio, sino Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", quien formaba parte del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de "Los Chapitos".

El pasado 21 de diciembre, se registró un ataque armado al interior del restaurante Luaú, ubicado en la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, lo que dejó como saldo un hombre sin vida, "El Panu", y otro más herido. Aunque en un inicio la pareja del hombre asesinado aseguró que éste era un empresario hotelero originario de Sinaloa, fuentes oficiales confirmaron a medios nacionales que en realidad se trata de un líder narcotraficante, por quien hay una recompensa de cuatro millones de dólares en Estados Unidos (EU).

Medina González, presunto jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", se encontraba comiendo en compañía de su pareja, identificada como María José Rojo, y de un primo de ésta, quien resultó lesionado durante el ataque, el cual llevó a cabo un sujeto que ingresó al restaurante y disparó contra "El Panu" en, al menos, 10 ocasiones para después darse a la fuga en compañía de otro hombre.

Al parecer, los propios familiares de Medina González habrían confirmado la identidad del criminal, desmintiendo así la versión de Rojo de que se trataba de un empresario sinaloense. Incluso, el reportero Carlos Jiménez detalló que Guadalupe González, madre de "El Panu", fue quien ratificó que se trataba del narcotraficante, aunque aseguró que desconocía las actividades criminales a las que se dedicaba su hijo, ya que, sostuvo, ella trabaja en una granja en Durango.

Óscar Noé Medina González, “El Panu”, a quien se le identifica como integrante del Cártel de Sinaloa, era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la cual lo acusa de ser el principal lugarteniente de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, por lo que ofrecía hasta cuatro millones de dólares (mdd) a quien brindara información para lograr su captura.