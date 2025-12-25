La familia de Cecilia Monzón exige 60 años de cárcel para priista Javier López Zavala

La audiencia para la individualización de la sanción en el caso de Cecilia Monzón y fijar la pena se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre de 2025.

Por Edmundo Velázquez

Puebla, 25 de diciembre (Periódico Central).- Tras el fallo contra el priista Javier López Zavala por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón, su familia exige 60 años de cárcel.

Su hermana, Helena Monzón, festejó la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento al tener perspectiva de género. Y detalló que la representación legal de la familia buscará que se le imponga a Javier López Zavala la pena máxima de 60 años de cárcel que se impone por feminicidio.

El veredicto, dictado el 23 de diciembre de 2025, acreditó la responsabilidad de los involucrados tras un juicio oral que inició en abril del presente año. El juicio superó las ochenta audiencias ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

De acuerdo con la resolución del Tribunal, se demostró que Javier López Zavala planificó el crimen y proporcionó los medios materiales para su ejecución.

En México el 92% de los feminicidios quedan impunes. Gran noticia que haya #JusticiaParaCeciliaMonzón, luchemos porque haya también justicia para todas las víctimas de #feminicidio en México #niunamas #niunamenos #vivasnosqueremos pic.twitter.com/MdyQKYnvpW — Marisol Calva 💚 (@Marisol_Calva) December 24, 2025

Por su parte, señalaron a su sobrino Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez como coautores materiales. Son los responsables de disparar en siete ocasiones contra la víctima, provocando su feminicidio.

Los defensores del imputado interpusieron múltiples recursos legales para retrasar el procedimiento. Sin embargo, el Tribunal finalmente reconoció la responsabilidad de los acusados.

En segunda audiencia darán la sanción individual a Javier López Zavala y cómplices

La audiencia para la individualización de la sanción y fijar la pena se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre de 2025.

En dicha sesión, la asesoría legal de la familia Monzón, liderada por Minerva Sánchez y Tirso de la Torre, solicitó formalmente la sentencia más alta permitida por el Código Penal del Estado de Puebla de 60 años de prisión.

La Colectiva Nacional 50+1 reconoce la determinación del Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla que declaró culpable a Javier López Zavala por el feminicidio de #CeciliaMonzón. En vísperas de la Navidad hacemos nuestro pronunciamiento al respecto 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/3t0Ic1tfD0 — 50+1 (@50mas1Mx) December 24, 2025

Esto, ante la gravedad del delito de feminicidio y la participación acreditada de Javier López Zavala como autor intelectual.

La familia de Cecilia Monzón destacó el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, calificando la investigación como “ejemplar”.

Asimismo, agradecieron el compromiso de la fiscal general, Idamís Pastor, y el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández. De igual forma a la imparcialidad del Gobierno encabezado por Alejandro Armenta.

Activistas y organizaciones que mantuvieron el hashtag #JusticiaParaCeciliaMonzón fueron reconocidos por su apoyo fundamental para alcanzar este fallo condenatorio que busca honrar la vida y el legado de la abogada.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.