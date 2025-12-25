¿Quieres mandar tu carta a los Reyes? Perritos rescatados en el Metro se la entregan

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 2:57 pm

Perritos que viven en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de la CdMx están listos para llevar las cartas de niñas y niños a los Reyes Magos.

Los perritos que viven en el Centro de Transferencia Canina del Metro se encargarán de recibir las cartas enviadas por niñas y niños, avisar que sus peticiones fueron recibidas y entregarlas a los Reyes Magos.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Como cada año, los perritos que viven en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CdMx) están listos para hacer llegar las cartas de todas las niñas y los niños a los Reyes Magos.

Por séptimo año consecutivo, los lomitos rescatados en alguna de las estaciones del Metro de la capital fueron elegidos como los encargados de recibir las peticiones de las pequeñas y pequeños para hacerlas llegar personalmente a Melchor, Gaspar y Baltazar.

Con dicha iniciativa, estos canes no sólo ayudan a que se cumplan los deseos de las y los menores que viven en la CdMx y el área metropolitana, sino que también contribuyen a cuidar el medio ambiente al evitar el uso de globos inflados con helio y de cartas escritas en papel.

¿Cómo enviar cartas a los Reyes Magos con los perritos del CTC del Metro?

Este año, los Reyes Magos eligieron a 10 perritos de los 43 actuales huéspedes del CTC del Metro de la CdMx para ser los responsables de llevarles las cartas enviadas por las niñas y los niños.

Las pequeñas y los pequeños que deseen enviar su cartita con uno de los lomitos pueden mandar su lista de deseos en un correo electrónico a la dirección [email protected] o en un mensaje de WhatsApp al 55 45 96 86 10.

Lomitos del CTC del Metro llevarán las cartas de niñas y niños de la CdMx a los Reyes Magos. Foto: Metro CdMx

Como parte de esta atención "perrona", una vez que los canes reciban las peticiones de cada niña o niño, se encargarán de revisar la lista de deseos, de enviar una confirmación de recibido, y después de hacerla llegar personalmente a Melchor, Gaspar y Baltazar.

Es importante mencionar que la fecha límite para enviar la carta a los Reyes Magos con los perritos del CTC del Metro de la CdMx es el lunes 5 de enero de 2026.

Las personas interesadas en conocer a los perritos que viven en el CTC del Metro o que deseen donar alimento para los lomitos pueden visitar las instalaciones ubicadas en la avenida de las Culturas sin número, en la colonia El Rosario de la Alcaldía Azcapotzalco, de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Los lomitos rescatados en estaciones del Metro de la CdMx se convirtieron en ayudantes de los Reyes Magos. Foto: Metro CdMX

