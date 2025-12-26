Trump manda un mensaje navideño dedicado a la "escoria de la izquierda radical"

El Presidente Trump dejó un mensaje navideño lejos de la unidad de las fiestas: le deseó felices fiestas a la "escoria de la izquierda radical" que, dijo, "hace todo lo posible por destruir al país", en medio de las revelaciones por sus nexos con el pedófilo Epstein.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump publicó un mensaje navideño confrontativo, dedicado sobre todo a lo que llamó la "escoria de la izquierda radical" que busca destruir a Estados Unidos (EU), y presumió los logros de su gobierno, a pesar de que su popularidad se ha desplomado incluso entre su base debido a los elevados costos de vida, aunado a las revelaciones de sus nexos con el pederasta Jeffrey Epstein.

"Feliz Navidad a todos, incluyendo a la escoria de la izquierda radical que hace todo lo posible por destruir nuestro país, pero que está fracasando estrepitosamente", señaló Trump en su red social, Truth Social.

"Ya no tenemos fronteras abiertas, hombres en el deporte femenino, ni personas transgénero para todo, ni una aplicación de la Ley débil. Lo que sí tenemos es un mercado bursátil récord y planes de jubilación 401K, las cifras de delincuencia más bajas en décadas, cero inflación y, ayer, un PIB del 4.3 por ciento", presumió.

Y es que, sorpresivamente, el martes el informe que había sido aplazado sobre el crecimiento económico de EU fue publicado y mostró un avance del Producto Interno Bruto (PIB) de 4.3 por ciento entre julio y septiembre, de acuerdo con el Departamento de Comercio en su lectura inicial del crecimiento del tercer trimestre.

Las expectativas eran ligeramente bajas, con un crecimiento para ese periodo del 3.2 por ciento, según los economistas encuestados por Dow Jones, reporta la cadena especializada CNBC.

Trump argumentó que fueron sus aranceles los que "han dado billones de dólares en crecimiento y prosperidad", además de señalar que tienen la "seguridad nacional más sólida que jamás hayamos tenido". "Se nos respeta de nuevo, quizás como nunca antes. ¡¡¡Dios bendiga a Estados Unidos!!!", completó.

Sin embargo, la situación es menos ideal de lo que la pinta el Presidente Trump y a pesar del reporte de la economía estadounidense, el cual ha sido señalado por haber sido retrasado para maquillar las cifras.

Una popularidad en caída libre

Donald Trump se perfila a cerrar este año con una caída pronunciada en su popularidad, la cual inició el 27 de enero en un 50.5 por ciento y se desplomó hasta el 42.6 por ciento —según el ponderado RealClearPolitics— principalmente por el pésimo manejo económico y las medidas migratorias que han caracterizado a su segunda administración. No sólo eso. Las acciones y criptomonedas vinculadas al Presidente estadounidense y su familia se han desplomado en medio de una caída más amplia de activos más riesgosos, según reporta The Wall Street Journal.

Otras mediciones, de hecho, muestran el descontento que han generado sus políticas migratorias que han criminalizado a la comunidad mexicana y latina, y que han dado paso a una cacería encabezada por las autoridades migratorias con diversos casos documentados de violaciones a sus derechos e incluso atentando contra ciudadanos con una estancias legal en Estados Unidos.

Cada vez más estadounidenses —ya sea demócratas y republicanos— consideran que la política antimigrante y xenófoba del mandatario es excesiva. Y es que, una encuesta del Pew Research Center realizada en octubre y publicada este mes de diciembre, muestra un crecimiento de la percepción de que el gobierno de Trump esta haciendo “demasiado”, en el sentido de que está yendo demasiado lejos, en las deportaciones de inmigrantes sin documentos en Estados Unidos.

De acuerdo con el sondeo, el número de estadounidenses que considera excesivas las deportaciones creció, al pasar de un 44 por ciento que en marzo pensaba que las acciones de deportaciones eran “demasiado” a un 53 por ciento que pensaba lo mismo en octubre, es decir, aumento de nueve puntos porcentuales en apenas siete meses. Por otra parte, la proporción de quienes creen que la administración hace “lo correcto” cayó de 43 a 36 por ciento, mientras que la opinión de que se hace “muy poco” prácticamente no varió.

Pero uno de los aspectos más significativos del estudio es que el descontento también comienza a crecer entre los propios republicanos, ya que, entre quienes se inclinan por el Partido Republicano, el porcentaje que considera que el gobierno hace “demasiado” en materia de deportaciones pasó de 13 por ciento en marzo a 20 por ciento en octubre. En contraste, quienes opinan que Trump hace “lo correcto” disminuyeron de 69 a 64 por ciento. En cuanto a la percepción de que se hace “muy poco” apenas se movió, al pasar de 17 a 16 por ciento.

La sombra de Epstein cubre a Trump

Los últimos días han sido intensos para el caso Epstein, pues el Departamento de Justicia ha tenido que publicar, a regañadientes y con la intención sobre todo de proteger a Trump antes que a las víctimas del pedófilo, los archivos relacionados con el caso, que se cuentan por millones, y que poco a poco muestran una imagen de cercanía entre el financiador que murió en su celda en 2019 y el actual Presidente estadounidense.

Apenas esta semana, se dio a conocer en esos archivos que Epstein se puso en contacto con Larry Nassar poco antes aparecer muerto como consecuencia de un supuesto suicidio. La carta, escrita a mano, acaba de aparecer entre los miles de documentos que se vio obligado a publicar el Departamento de Justicia. En ella sugiere que Trump es pederasta.

Podría tratarse de la primera declaración consciente de Epstein para señalar a Trump como un depredador sexual de menores de edad. “Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”, dice el financiero caído en desgracia.