Un incendio consume una casa en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx; hay 2 mujeres muertas

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 6:08 pm

La madrugada de este jueves se registró un incendio en una casa habitación de la colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, en la capital mexicana.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que elementos de los Servicios Periciales ya trabajan para determinar qué desató el incendio.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- La madrugada de este jueves se registró un incendio en una casa habitación ubicada en la colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, en la capital mexicana. El siniestro dejó un saldo de dos mujeres muertas y otras dos personas lesionadas.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México detalló que el incendio afectó en su totalidad la planta baja del inmueble, donde se ubicaba una papelería. De ahí lograron rescatar a una mujer de 49 años de edad.

Incendio en Iztapa
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que elementos de los Servicios Periciales ya trabajan para determinar qué desató el incendio. Foto: X @SGIRPC_CDMX

Servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar del siniestro, en Avenida Unión de Colonos, al cruce con Avenida de las Torres, para sofocar el fuego, sin embargo, cuando elementos del Cuerpo de Bomberos lograron controlar el fuego e ingresar a la vivienda, encontraron a dos mujeres sin vida, de 30 y 16 años, respectivamente, por lo que el lugar fue acordonado.

Aunque también lograron rescatar a un hombre de 30 años y a una mujer de 53 años de edad, quienes presentaron quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono. "Personal de @Bomberos_CDMX sofocó el fuego; rescató a una mujer de 49 años, del primer nivel. Lamentablemente, se confirmó la muerte de dos mujeres más", señaló la SGIRPC en su publicación.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que elementos de los Servicios Periciales ya trabajan para determinar qué provocó el incendio.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

