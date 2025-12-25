El CNE manipuló elecciones por órdenes de EU, acusa candidata oficialista de Honduras

Rixi Moncada, candidata oficialista a la Presidencia de Honduras, afirmó que el Centro Nacional Electoral, en cumplimiento a las instrucciones de Estados Unidos, manipuló los resultados de la pasada elección presidencial para favorecer a Nasry Asfura, ahora Presidente electo de ese país.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Rixi Moncada, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de Honduras, acusó al Centro Nacional Electoral (CNE) de manipular los resultados durante las elecciones que tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre, de las que resultó ganador Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional.

"El CNE, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo: la proclama del 'presidente electo' es un fraude y una imposición extranjera", expresó Moncada, a través de un mensaje en redes sociales.

La abanderada del partido oficialista sostuvo que Asfura solicitó "la intervención" de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, para que ejerciera presión y favorecer al candidato del Partido Nacional. "En el silencio electoral, ellos pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas, con la única intención de torcer la voluntad popular", enfatizó la candidata presidencial.

En ese sentido, exhortó a las autoridades hondureñas a investigar las presuntas irregularidades del proceso electoral, entre las que habrían 26 grabaciones en las que se menciona el fraude que se estaba organizando para manipular los resultados de la elección presidencial. "Denuncio al bipartidismo que con ignominia dejó las huellas de su plan criminal y fraudulento en 26 audios que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias",

De acuerdo con estos señalamientos, durante la veda electoral se habrían difundido mensajes amenazantes cuyo propósito habría sido orientar el voto en favor de Asfura, por lo que la candidata presidencial rechazó el veredicto del CNE e insistió en que se esclarezcan las presuntas irregularidades que se habrían presentado durante los pasados comicios.

Por su parte, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal y quien, por menos de un punto porcentual de diferencia respecto a Asfura, quedó en segundo lugar en la jornada electoral del pasado 30 de noviembre, también expresó su desacuerdo con los resultados de ese momento, al señalar que "no refleja la verdad completa del voto ciudadano".

Incluso comparó el hecho con el régimen de Nicolás Mauro, al sostener que las autoridades de Honduras hicieron lo mismo "a lo que los líderes de izquierda lograron en Venezuela imponiendo a la fuerza a Nicolás Maduro" y acusó de estar "tolerando un recuento limitado con el aval del presidente de Estados Unidos", quien públicamente ha expresado su respaldo a Asfura

Este 24 de diciembre, el CNE hondureño declaró a Nasry Asfura como el Presidente electo de Honduras. La declaratoria fue dada a conocer por Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del CNE de Honduras, quienes enviaron el siguiente mensaje a la ciudadanía del país centroamericano:

"El pleno de consejeros del CNE declara electo como Presidente constitucional de la República de Honduras, por el periodo de cuatro años que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030, al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah".

Las consejeras detallaron que, al momento del anuncio, se habían contabilizado 18 mil 757 actas, lo que equivale al 97.86 por ciento del total. De dichas actas, Asfura obtuvo un millón 479 mil 748 votos válidos.

- Con información de Europa Press