Rusia acusa a EU de actos de piratería en el Caribe; Venezuela agradece el respaldo

El Gobierno de Venezuela agradeció este jueves a Moscú por su apoyo ante presiones contra el Presidente Nicolás Maduro.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de Rusia criticó este jueves "el caos legal en el mar

Caribe" y acusó a Estados Unidos de llevar a cabo actos de "piratería" en la zona, tras la incautación de al menos tres petroleros venezolanos en medio de la presión contra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que abandone el poder.

"Estamos presenciando literalmente un caos legal en el mar Caribe, donde prácticas aparentemente olvidadas hace mucho sobre apropiación ilegal de las propiedades de otros, especialmente la piratería, los asaltos y el bandidismo, están siendo revividas", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

"Condenamos firmemente estos acontecimientos y pedimos una Ley y un orden estables en la esfera marítima", ha señalado, antes de pedir que "se evite un escenario destructivo", según detalló la agencia rusa de noticias TASS. "Esperamos que el pragmatismo inherente y racionalidad del Presidente estadounidense, Donald Trump, permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables en el marco del Derecho Internacional", explicó.

Maduro ganó la batalla Diplomática en la ONU.

Nadie en la ONU, le aplaudió a Estados Unidos sus actos de piratería y saqueo en el Caribe, nadie respaldó sus amenazas de guerra.

El mensaje de Paz de Venezuela fué lo más contundente. pic.twitter.com/pdpymVBjZq — SonPolemicas (@SonPolemicas) December 24, 2025

En este sentido, ha reiterado el apoyo de Moscú a "los esfuerzos del Gobierno de Maduro destinados a proteger su soberanía e intereses nacionales y a mantener un desarrollo estable y seguro de su país". "Mantenemos firmemente que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz, como se proclamó en 2014", señaló.

Venezuela expresa agradecimiento a Rusia

El Canciller de Venezuela, Yván Gil, expresó este viernes el agradecimiento del Gobierno de Rusia por el respaldo manifestado hacia Caracas, en un contexto de lo que calificó como agresiones sin precedentes por parte de Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en su canal de Telegram, Gil señaló que, en nombre del presidente Nicolás Maduro, el Ejecutivo venezolano reconoce el apoyo del Gobierno de la Federación de Rusia a las acciones emprendidas por Venezuela para la defensa de su soberanía y de los intereses de su población.

"En nombre del presidente Nicolás Maduro, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al Gobierno de la Federación de Rusia por su valioso apoyo a los esfuerzos del Presidente Maduro en la defensa de la soberanía y los intereses del pueblo venezolano ante las amenazas y acciones belicistas e ilegales de la administración de Estados Unidos en el Caribe", escribió en su canal de Telegram.

El Canciller añadió que Venezuela valora el respaldo ruso en favor de la preservación de la Zona de Paz en el Caribe, así como su contribución a la estabilidad económica, política y social en la región.

-Con información de Europa Press