Hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", de "Los Chapitos", confirma la FGJ-CdMx

La FGJ-CdMx informó que, tras un análisis dactilar, se confirmó que el hombre asesinado en un restaurante de la Zona Rosa el pasado 21 de diciembre era "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos".

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) confirmó que el hombre asesinado en un restaurante de Zona Rosa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, era Oscar "N", alias "El Panu", quien es señalado como un jefe de seguridad de "Los Chapitos".

A través de un comunicado, la Fiscalía capitalina indicó que la identidad de la víctima, quien fue abatida a balazos el pasado 21 de diciembre en la colonia Juárez, se logró mediante peritajes de huellas dactilares. Tras confirmarse la identidad de dicha persona, las autoridades iniciaron una investigación por homicidio calificado.

"De acuerdo con las indagatorias, la víctima se encontraba con familiares cuando un individuo con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas se aproximó y le disparó con un arma de fuego en diversas ocasiones, provocando su muerte y lesionando a otra persona", detalló la FGJ-CdMx en su reporte.

Según lo señalado por la Fiscalía, tras el reporte del ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) arribaron al lugar para acordonar el área y dar parte al Ministerio Público. Asimismo, peritos en criminalística e identificación forense, además de agentes de la Policía de Investigación (PDI), llevaron a cabo las indagatorias correspondientes.

En su comunicado, la FGJ-CdMx añadió que "El Panu" era buscado por el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por el hoy occiso, a quien se le acusaba de narcotráfico y de estar relacionado con el Cártel de Sinaloa.

"La Fiscalía de CdMx mantiene la investigación en curso para esclarecer plenamente los hechos, identificar y localizar a quienes resulten responsables y determinar el móvil del ataque", apuntó.

Del mismo modo, refrendó su compromiso con "la procuración de justicia, la seguridad ciudadana y el combate frontal a los delitos de alto impacto".