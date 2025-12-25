Sheinbaum recibe en 2025 reconocimientos por sus políticas, estilo, influencia…

La Presidenta Sheinbaum ha recibido este 2025 varios reconocimientos de la prensa y organizaciones alrededor del mundo por su influencia política, su estilo personal y sus políticas.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cierra 2025 en el segundo año de su mandato en México y con varios reconocimientos en el transcurso del año: no sólo fue la primera mandataria del país, pues sus políticas, influencia en el marco internacional e incluso su estilo personal fueron destacados por la prensa y organizaciones alrededor del mundo.

En septiembre, Sheinbaum fue galardonada con el premio Public Officials Award de la Water Environment Federation por su liderazgo e impulso en proyectos hídricos, particularmente por la implementación del Programa Nacional Hídrico que contempla la captación de agua de lluvia, el saneamiento de los ríos, la tecnificación de Distritos de Riego, así como la construcción de obras prioritarias.

En abril, la mandataria fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del 2025 de la revista Time.

La publicación de Time señaló que Sheinbaum Pardo hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México y destacó su liderazgo con “cabeza fría”, especialmente en las negociaciones con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Le gusta que la llamen Presidenta, con ‘a’ al final. Hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México”, menciona el artículo. También expone que su partido, Morena, tiene el control del Congreso y de la mayoría de los estados, lo que le refleja un fuerte respaldo político.

La mandataria federal también reflexionó sobre la importancia de mantener la honestidad y el compromiso con los valores que han guiado su movimiento. Al ser reconocida por su histórica llegada a la Presidencia y su liderazgo sereno, la mandataria federal aseguró que este nombramiento pertenece al pueblo de México.

"Siempre lo digo porque hay quien se obnubila con estas cosas y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México", afirmó en su conferencia matutina.

Forbes coloca a CSP como una de las mujeres más poderosas del mundo

Este mes, la Presidenta Sheinbaum se situó en el quinto lugar de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas del mundo en este 2025, junto con lideresas políticas europeas y asiáticas, y empresarias de diversos países.

"El nearshoring coloca a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte", argumentó la revista.

Se trata de la estrategia por medio de la cual una empresa reubica sus procesos comerciales o productivos en países que se encuentran más cercanos a su principal mercado y que le generan costos más bajos. En el contexto de México, es clave por tener a Estados Unidos (EU) como vecino del norte. Por ello, el nearshoring es clave en el Plan México implementado por Sheinbaum y su Gobierno.

Apenas a finales de noviembre, Sheinbaum Pardo formalizó la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización –como se le llama al nearshoring en español– que acompañará al Gobierno de México en el "cuarto de junto" durante la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Está conformado por 15 destacados líderes empresariales, cuatro cámaras empresariales y la Asociación de Bancos de México (ABM).

Estilo personal de Sheinbaum la coloca como una de las más elegantes de 2025

También en diciembre, The New York Times (NYT) incluyó a la Presidenta en su lista de las 67 personas más elegantes de 2025, que incluye a Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Rosalía, el Papa León XIV y el actor Timothée Chalamet.

"En su primer año en el cargo, la Presidenta de México ha llamado la atención en la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales", argumentó el Times para sumar a Sheinbaum, una de las pocas figuras fuera del espectáculo presentes en la lista.

La lista, dice el diario neoyorkino, contempla figuras que "aparecieron en canchas y alfombras, escenarios y gradas, pantallas grandes y pequeñas. Y todos moldearon las nociones de estilo y autoexpresión" en el mundo. Aunque la lista se limita casi exclusivamente a la cultura estadounidense.

La reportera Madison Malone Kircher argumenta que, "si bien el estilo se transmite de forma más evidente a través de la ropa, los accesorios y los cortes de pelo, ¿no podría también reflejarse en una arrogancia distintiva, un gesto que cobra vida propia o incluso en el colorido remolino de un batido? ¿Acaso un estilo memorable no puede ser a la vez divertido y serio? ¿No puede tratarse de cómo alguien influye en lo que la gente comenta, tanto como en su forma de vestir?".

Las 67 personas de la lista, añade, "argumentan que la respuesta a todas esas preguntas es sí. A lo largo del año, nos hicieron reflexionar, debatir e incluso cuestionar el significado de la autoexpresión. ¿No estás de acuerdo con todos (o con algo) incluidos? Bien. De eso se trata. El estilo, por supuesto, también es subjetivo".

Y es que la lista no se reduce a personas reales: también incluye a los personajes de la serie de Netflix Hunting Wives, Margo Banks y Sophie O'Neil, interpretadas por Malin Akerman y Brittany Snow, respectivamente; Eustace Tilley, la caricatura representativa de la revista New Yorker, John "Jack" Trotter, personaje de La edad dorada, serie de Universal que se transmite en HBO; y el personaje Rumi, de la serie animada Cazadores de demonios del KPop.

Entre las figuras políticas, además de Sheinbaum, aparece Robert Francis Prevost, originario de Chicago, mejor conocido como el Papa León XIV, el primero originario de Estados Unidos, pero con fuertes lazos latinoamericanos. "Volvió a transformar la imagen del cargo al usar una gorra de los Chicago White Sox (es un gran aficionado) con su vestimenta papal", destacó el NYT.