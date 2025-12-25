Sheinbaum recibe en 2025 reconocimientos por sus políticas, estilo, influencia…

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 5:49 pm

Sheinbaum recibió este 2025 varios reconocimientos alrededor del mundo: por sus políticas, por su estilo personal, por su influencia política…

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Sheinbaum entra a las 100 personas más influyentes; es reconocimiento al pueblo, dice

Forbes da a Sheinbaum 5to. lugar en su lista de las mujeres más poderosas del mundo

La Presidenta Sheinbaum ha recibido este 2025 varios reconocimientos de la prensa y organizaciones alrededor del mundo por su influencia política, su estilo personal y sus políticas.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cierra 2025 en el segundo año de su mandato en México y con varios reconocimientos en el transcurso del año: no sólo fue la primera mandataria del país, pues sus políticas, influencia en el marco internacional e incluso su estilo personal fueron destacados por la prensa y organizaciones alrededor del mundo.

En septiembre, Sheinbaum fue galardonada con el premio Public Officials Award de la Water Environment Federation por su liderazgo e impulso en proyectos hídricos, particularmente por la implementación del Programa Nacional Hídrico que contempla la captación de agua de lluvia, el saneamiento de los ríos, la tecnificación de Distritos de Riego, así como la construcción de obras prioritarias.

En abril, la mandataria fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del 2025 de la revista Time.

La publicación de Time señaló que Sheinbaum Pardo hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México y destacó su liderazgo con “cabeza fría”, especialmente en las negociaciones con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Le gusta que la llamen Presidenta, con ‘a’ al final. Hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México”, menciona el artículo. También expone que su partido, Morena, tiene el control del Congreso y de la mayoría de los estados, lo que le refleja un fuerte respaldo político.

La mandataria federal también reflexionó sobre la importancia de mantener la honestidad y el compromiso con los valores que han guiado su movimiento. Al ser reconocida por su histórica llegada a la Presidencia y su liderazgo sereno, la mandataria federal aseguró que este nombramiento pertenece al pueblo de México.

"Siempre lo digo porque hay quien se obnubila con estas cosas y no, hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México", afirmó en su conferencia matutina.

Forbes coloca a CSP como una de las mujeres más poderosas del mundo

Este mes, la Presidenta Sheinbaum se situó en el quinto lugar de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas del mundo en este 2025, junto con lideresas políticas europeas y asiáticas, y empresarias de diversos países.

"El nearshoring coloca a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte", argumentó la revista.

Se trata de la estrategia por medio de la cual una empresa reubica sus procesos comerciales o productivos en países que se encuentran más cercanos a su principal mercado y que le generan costos más bajos. En el contexto de México, es clave por tener a Estados Unidos (EU) como vecino del norte. Por ello, el nearshoring es clave en el Plan México implementado por Sheinbaum y su Gobierno.

Apenas a finales de noviembre, Sheinbaum Pardo formalizó la creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización –como se le llama al nearshoring en español– que acompañará al Gobierno de México en el "cuarto de junto" durante la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Está conformado por 15 destacados líderes empresariales, cuatro cámaras empresariales y la Asociación de Bancos de México (ABM).

Estilo personal de Sheinbaum la coloca como una de las más elegantes de 2025

El estilo personal de Sheinbaum fue elogiado por el NYT.
El estilo personal de Sheinbaum fue elogiado por el NYT. Foto: Presidencia

También en diciembre, The New York Times (NYT) incluyó a la Presidenta en su lista de las 67 personas más elegantes de 2025, que incluye a Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Rosalía, el Papa León XIV y el actor Timothée Chalamet.

"En su primer año en el cargo, la Presidenta de México ha llamado la atención en la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales", argumentó el Times para sumar a Sheinbaum, una de las pocas figuras fuera del espectáculo presentes en la lista.

La lista, dice el diario neoyorkino, contempla figuras que "aparecieron en canchas y alfombras, escenarios y gradas, pantallas grandes y pequeñas. Y todos moldearon las nociones de estilo y autoexpresión" en el mundo. Aunque la lista se limita casi exclusivamente a la cultura estadounidense.

La reportera Madison Malone Kircher argumenta que, "si bien el estilo se transmite de forma más evidente a través de la ropa, los accesorios y los cortes de pelo, ¿no podría también reflejarse en una arrogancia distintiva, un gesto que cobra vida propia o incluso en el colorido remolino de un batido? ¿Acaso un estilo memorable no puede ser a la vez divertido y serio? ¿No puede tratarse de cómo alguien influye en lo que la gente comenta, tanto como en su forma de vestir?".

Sheinbaum, la primera Presidenta de México, reconocida por Time.
Además de Sheinbaum, en la lista de Time figuran líderes como Trump y el PM británico Keir Starmer. Foto: Captura de pantalla

Las 67 personas de la lista, añade, "argumentan que la respuesta a todas esas preguntas es sí. A lo largo del año, nos hicieron reflexionar, debatir e incluso cuestionar el significado de la autoexpresión. ¿No estás de acuerdo con todos (o con algo) incluidos? Bien. De eso se trata. El estilo, por supuesto, también es subjetivo".

Y es que la lista no se reduce a personas reales: también incluye a los personajes de la serie de Netflix Hunting Wives, Margo Banks y Sophie O'Neil, interpretadas por Malin Akerman y Brittany Snow, respectivamente; Eustace Tilley, la caricatura representativa de la revista New Yorker, John "Jack" Trotter, personaje de La edad dorada, serie de Universal que se transmite en HBO; y el personaje Rumi, de la serie animada Cazadores de demonios del KPop.

Entre las figuras políticas, además de Sheinbaum, aparece Robert Francis Prevost, originario de Chicago, mejor conocido como el Papa León XIV, el primero originario de Estados Unidos, pero con fuertes lazos latinoamericanos. "Volvió a transformar la imagen del cargo al usar una gorra de los Chicago White Sox (es un gran aficionado) con su vestimenta papal", destacó el NYT.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

+ Sección

Galileo

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
1

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

2

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
3

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
4

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
5

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

El conductor de un taxi perdió la vida luego de que su vehículo volcara sobre la calzada San Antonio Abad, ubicada en la colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc.
6

Un taxista pierde la vida tras volcarse en San Antonio Abad, CdMx; rescatan a perrito

Tren Maya anuncia paquetes turísticos para las vacaciones de diciembre 2024.
7

ENTREVISTA ¬ Acusaban que el Tren Maya era neoliberal. Falso, es público: Von Bertrab

Rixi Moncada denuncia fraude electoral
8

El CNE manipuló elecciones por órdenes de EU, acusa candidata oficialista de Honduras

La FGJ-CdMx confirma que el hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu"
9

Hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", de "Los Chapitos", confirma la FGJ-CdMx

No obstante, ahí estuvieron sus cinco personajes tristes. Empiezo con la señora de los bloqueos y la huelga toda pagada por la Suprema Norma Piña.
10

Cinco figuras tristes de 2025

Luego de tres días de juicio oral, Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, fue absuelto del delito de violación que se le imputó desde octubre de 2020.
11

Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, es absuelto del delito de violación

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
12

Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

Noche de paz, noche de amor
13

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Fotografía tomada el 5 de julio de 2025 por la CONANP que muestra cómo el agua se acumula en el Área Natural Protegida Lago de Texcoco.
14

Espejos de agua reflejan vida en Texcoco, después de una era de destrucción ¬ PARTE 1

Flávio Bolsonaro leyó una carta de su padre, donde el expresidente confirmó que nombró a su hijo como precandidato presidencial en Brasil para 2026.
15

Bolsonaro confirma en carta que su hijo Flávio será precandidato presidencial en 2026

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La madrugada de este jueves se registró un incendio en una casa habitación de la colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, en la capital mexicana.
1

Un incendio consume una casa en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx; hay 2 mujeres muertas

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?
2

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?

Sheinbaum recibió este 2025 varios reconocimientos alrededor del mundo: por sus políticas, por su estilo personal, por su influencia política…
3

Sheinbaum recibe en 2025 reconocimientos por sus políticas, estilo, influencia…

Rixi Moncada denuncia fraude electoral
4

El CNE manipuló elecciones por órdenes de EU, acusa candidata oficialista de Honduras

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
5

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

La FGJ-CdMx confirma que el hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu"
6

Hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", de "Los Chapitos", confirma la FGJ-CdMx

El conductor de un taxi perdió la vida luego de que su vehículo volcara sobre la calzada San Antonio Abad, ubicada en la colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc.
7

Un taxista pierde la vida tras volcarse en San Antonio Abad, CdMx; rescatan a perrito

Perritos que viven en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de la CdMx están listos para llevar las cartas de niñas y niños a los Reyes Magos.
8

¿Quieres mandar tu carta a los Reyes? Perritos rescatados en el Metro se la entregan

Luego de tres días de juicio oral, Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, fue absuelto del delito de violación que se le imputó desde octubre de 2020.
9

Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, es absuelto del delito de violación

Tras el fallo contra el priista Javier López Zavala por el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón, su familia exige 60 años de cárcel.
10

La familia de Cecilia Monzón exige 60 años de cárcel para priista Javier López Zavala

La Secretaría de Medio Ambiente del Edomex activó la contingencia ambiental por los altos índices de contaminación del aire que se registran el día de Navidad.
11

El Edomex activa contingencia ambiental en Navidad por altos niveles de contaminación

El suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar fueron trasladados al penal de Puente Grande tras su captura en Jalisco.
12

Las autoridades trasladan a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán a Puente Grande