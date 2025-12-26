¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 6:59 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Ojo, dueños de autos Renault! La Profeco alerta por falla en más de 33 mil unidades

¿Tienes alguno de estos vehículos Mazda? La Profeco los llama a revisión por falla

La Profeco difundió un llamado a revisión de Mazda para cinco mil 937 vehículos CX-70 2025 y CX-90 2024-2025 por una falla de software que afecta el indicador de combustible.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas consumidoras, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió este jueves un llamado a revisión emitido por Mazda Motor de México, el cual involucra a cinco mil 937 vehículos distribuidos en el país.

El aviso aplica para los modelos Mazda CX-70 año 2025 y Mazda CX-90 años 2024 y 2025, los cuales presentan una posible anomalía relacionada con el sistema electrónico del vehículo.

¿En qué consiste el fallo?

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el software del Módulo de Control de la Carrocería puede provocar que el indicador de combustible muestre un nivel mayor al realmente existente en el tanque.

Esta condición podría ocasionar que la unidad se quede sin combustible durante la conducción, lo que derivaría en la detención del motor y la imposibilidad de volver a encender el vehículo.

¿Cómo se atenderá el problema?

Como medida correctiva, Mazda Motor de México realizará la inspección de las unidades involucradas y, en caso necesario, llevará a cabo la actualización del software sin costo para las personas propietarias.

Para ello, la empresa automotriz informará a las y los propietarios cuándo se llevará a cabo la reprogramación del BCM, para que los usuarios puedan llevar su unidad al distribuidor autorizado a la brevedad.

La Profeco hizo un llamado a revisión a más de mil 300 autos Mazda, modelo MX5, debido a que se encontró una falla que podría ocasionar un accidente.
Profeco difunde llamado a revisión de Mazda por más de cinco mil vehículos Foto: Facebook Mazda México

Asimismo, ha dispuesto como medios de contacto el teléfono 800 01 62932, el sitio web https://www.mazda.com/ y la liga directa del llamado a revisión https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio.

La vigencia de la campaña es indefinida y de acuerdo con la automotriz, hasta el 17 de octubre pasado no cuenta con reportes de materialización de daños o lesiones derivados de este llamado a revisión.

Finalmente, la Profeco detalló que estará pendiente del cumplimiento de este llamado, y recuerda sus canales de contacto, Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

+ Sección

Galileo

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
1

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

2

#Anuario2025 ¬ Las 10 personalidades más destacadas de México, para bien y para mal

Ryan James Weddingse encuentra en la lista de los 10 más buscados del FBI
3

México decomisa 62 motos de lujo y droga en domicilios ligados a exatleta olímpico

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
4

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?
5

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
6

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

El conductor de un taxi perdió la vida luego de que su vehículo volcara sobre la calzada San Antonio Abad, ubicada en la colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc.
7

Un taxista pierde la vida tras volcarse en San Antonio Abad, CdMx; rescatan a perrito

Sheinbaum recibió este 2025 varios reconocimientos alrededor del mundo: por sus políticas, por su estilo personal, por su influencia política…
8

Sheinbaum recibe en 2025 reconocimientos por sus políticas, estilo, influencia…

Rixi Moncada denuncia fraude electoral
9

El CNE manipuló elecciones por órdenes de EU, acusa candidata oficialista de Honduras

Tren Maya anuncia paquetes turísticos para las vacaciones de diciembre 2024.
10

ENTREVISTA ¬ Acusaban que el Tren Maya era neoliberal. Falso, es público: Von Bertrab

La madrugada de este jueves se registró un incendio en una casa habitación de la colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, en la capital mexicana.
11

Un incendio consume una casa en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx; hay 2 mujeres muertas

La FGJ-CdMx confirma que el hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu"
12

Hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", de "Los Chapitos", confirma la FGJ-CdMx

13

Rusia acusa a EU de actos de piratería en el Caribe; Venezuela agradece el respaldo

Menú de "El Torito"
14

¿Qué cenarán en "El Torito" en Nochebuena y Año Nuevo? La SSC-CdMx revela el menú

15

Jueza absuelve a “El Mochaorejas”, el que mutiló secuestrados con tijeras y los mató

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

El Presidente Trump dejó un mensaje navideño lejos de la unidad característica de la época: le deseó felices fiestas a la "escoria de la izquierda radical".
2

Trump manda un mensaje navideño dedicado a la "escoria de la izquierda radical"

Foto: Crisanto Rodríguez, Laboratorio de Profeco.
3

VIDEO ¬ ¿Comiste sándwich de pavo o te dieron otra cosa? Este laboratorio te lo dirá

4

Rusia acusa a EU de actos de piratería en el Caribe; Venezuela agradece el respaldo

La madrugada de este jueves se registró un incendio en una casa habitación de la colonia San Miguel Teotongo, Alcaldía Iztapalapa, en la capital mexicana.
5

Un incendio consume una casa en la Alcaldía Iztapalapa, CdMx; hay 2 mujeres muertas

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?
6

La ultraderecha va que vuela en América Latina pero, ¿hasta dónde es capaz de llegar?

Sheinbaum recibió este 2025 varios reconocimientos alrededor del mundo: por sus políticas, por su estilo personal, por su influencia política…
7

Sheinbaum recibe en 2025 reconocimientos por sus políticas, estilo, influencia…

Rixi Moncada denuncia fraude electoral
8

El CNE manipuló elecciones por órdenes de EU, acusa candidata oficialista de Honduras

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
9

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

La FGJ-CdMx confirma que el hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu"
10

Hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", de "Los Chapitos", confirma la FGJ-CdMx

El conductor de un taxi perdió la vida luego de que su vehículo volcara sobre la calzada San Antonio Abad, ubicada en la colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc.
11

Un taxista pierde la vida tras volcarse en San Antonio Abad, CdMx; rescatan a perrito

Perritos que viven en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de la CdMx están listos para llevar las cartas de niñas y niños a los Reyes Magos.
12

¿Quieres mandar tu carta a los Reyes? Perritos rescatados en el Metro se la entregan