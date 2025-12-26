¿Manejas un auto Mazda? Profeco llama a revisión a más de 5 mil unidades por un fallo

La Profeco difundió un llamado a revisión de Mazda para cinco mil 937 vehículos CX-70 2025 y CX-90 2024-2025 por una falla de software que afecta el indicador de combustible.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas consumidoras, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió este jueves un llamado a revisión emitido por Mazda Motor de México, el cual involucra a cinco mil 937 vehículos distribuidos en el país.

El aviso aplica para los modelos Mazda CX-70 año 2025 y Mazda CX-90 años 2024 y 2025, los cuales presentan una posible anomalía relacionada con el sistema electrónico del vehículo.

¿En qué consiste el fallo?

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el software del Módulo de Control de la Carrocería puede provocar que el indicador de combustible muestre un nivel mayor al realmente existente en el tanque.

Esta condición podría ocasionar que la unidad se quede sin combustible durante la conducción, lo que derivaría en la detención del motor y la imposibilidad de volver a encender el vehículo.

¿Cómo se atenderá el problema?

Como medida correctiva, Mazda Motor de México realizará la inspección de las unidades involucradas y, en caso necesario, llevará a cabo la actualización del software sin costo para las personas propietarias.

Para ello, la empresa automotriz informará a las y los propietarios cuándo se llevará a cabo la reprogramación del BCM, para que los usuarios puedan llevar su unidad al distribuidor autorizado a la brevedad.

Asimismo, ha dispuesto como medios de contacto el teléfono 800 01 62932, el sitio web https://www.mazda.com/ y la liga directa del llamado a revisión https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio.

La vigencia de la campaña es indefinida y de acuerdo con la automotriz, hasta el 17 de octubre pasado no cuenta con reportes de materialización de daños o lesiones derivados de este llamado a revisión.

Finalmente, la Profeco detalló que estará pendiente del cumplimiento de este llamado, y recuerda sus canales de contacto, Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.