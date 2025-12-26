La SSPC registra 42 homicidios el día de Nochebuena; Chihuahua, entidad con más casos

En diciembre de 2025 se registraron mil 167 homicidios en México, con un promedio diario de 48.6 casos, cifra inferior a la reportada en los dos años anteriores.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Durante las vísperas de Nochebuena, México registró un total de 42 homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), correspondiente al 24 de diciembre de 2025.

¿Dónde se registraron más homicidios?

Por medio de un comunicado, la dependencia detalló que Chihuahua encabezó la lista de entidades con mayor número de víctimas al contabilizar seis casos en un solo día, seguido de Jalisco con cinco homicidios.

El Estado de México, Morelos y Sinaloa reportaron cuatro asesinatos cada uno, mientras que Baja California registró tres; Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas informaron dos casos por entidad.

En conjunto, estas cinco entidades concentraron 23 de los 42 homicidios registrados a nivel nacional, lo que representa el 54.7 por ciento del total diario.

En contraste, 15 entidades del país no reportaron asesinatos durante el 24 de diciembre, según el informe de víctimas de homicidio doloso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; entre ellas se encuentran Campeche, Durango, Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas.

En el caso de Chihuahua, autoridades municipales informaron sobre un ataque armado ocurrido durante la madrugada en la capital del estado, donde un hombre perdió la vida por impactos de arma de fuego.

Por otra parte, en Sinaloa se reportaron hechos violentos asociados a balaceras y agresiones directas, que derivaron en varias víctimas durante la noche del 24 de diciembre.

Según el informe preliminar integrado por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República, del 1 al 24 de diciembre se contabilizaron mil 167 homicidios, con un promedio diario de 48.6 casos.

Cabe mencionar que en diciembre de 2024 se contabilizaron dos mil 26 homicidios, con un promedio diario de 65.3 casos, mientras que en diciembre de 2023 se reportaron dos mil 51 asesinatos, con una media diaria de 66.2 víctimas.