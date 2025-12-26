VIDEO FUERTE ¬ Sujetos golpean y disparan a un joven durante un asalto en Puebla

Un joven fue herido de bala en una pierna luego de que dos sujetos le dispararon durante un intento de asalto. Los hechos ocurrieron en Puebla capital.

Por Cristóbal Lobato González

Puebla, 25 de diciembre (Ambas Manos).- La noche del martes 23 de diciembre un joven fue herido de bala durante un intento de asalto en la colonia Coatepec, al sur de la ciudad de Puebla.

Los hechos sucedieron alrededor de las 20:39 horas en la calle Zacatecas. La víctima viajaba en una motocicleta cuando fue interceptado por dos delincuentes.

Los ladrones también viajaban en moto y le apuntaron con un arma de fuego para obligarlo a detener el vehículo de dos ruedas.

El hombre intentó echarse de reversa para tratar de huir, pero otro automóvil estaba atrás y, esto, impidió que pudiera hacer la maniobra para escapar.

Por esto, los hampones le dispararon en una pierna, lo tiraron y, en el suelo, comenzaron a golpearlo mientras lo amenazaban con volverle a disparar.

Después de unos minutos, los ladrones huyeron mientras comerciantes, automovilistas y transeúntes sólo observaban lo que pasaba.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron a atender el reporte; sin embargo, ya no pudieron ubicar a los agresores.

Cámaras de videovigilancia instaladas en comercios cercanos lograron captar el momento del ataque.

Los vecinos aseguraron que los dos delincuentes han estado cometiendo actos ilícitos en los últimos días. La semana pasada también asaltaron a otro joven en la 105 poniente.

Las autoridades ya investigan cómo sucedieron los hechos, por lo que a través de los sistemas de monitoreo esperan ubicar la ruta de escape y las características de los rateros para que paguen ante la justicia.

