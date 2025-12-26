VIDEO: EU lanza ataque contra ISIS en Nigeria; asesinan a cristianos inocentes: Trump

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 8:15 pm

EU lanza ataque masivo contra ISIS en Nigeria

Con el pretexto de que ISIS ha matado a "cristianos inocentes" en Nigeria, Donald Trump ordenó una ofensiva militar en dicho país y advirtió que, si la masacre de cristianos continúa, habrá más ataques.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un ataque en contra del Estado Islámico (ISIS) en Nigeria, a raíz de que, supuestamente, miembros de dicho grupo han asesinado a "cristianos inocentes".

"Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estdos Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque al noroeste de Nigeria contra la basura terrorista de ISIS, quienes han perseguido y asesinado viciosamente, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos desde hace años, incluso siglos", indicó el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

Trump afirmó que el ataque se dio tras advertencias previas que había hecho al grupo terrorista.

El republicano apuntó que, como resultado de esta operación, el Departamento de Guerra ejecutó "numerosos golpes, como sólo Estados Unidos es capaz de hacer".

Por último, enfatizó que, bajo su liderazgo, EU no permitirá que el "terrorismo radical islámico" prospere.

"Que Dios bendiga a nuestro ejército, y feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá más si continúa su masacre de cristianos", concluyó.

Por su parte, el Departamento de Guerra publicó un video relacionado al ataque, además de difundir el mensaje publicado por Trump.

En el video, de apenas unos cuantos segundos de duración, se observa un misil siendo lanzado desde un buque, sin que se sepa cuál fue su dirección u objetivo.

EU ataca a ISIS en Siria

Con este, van dos ataques que Estados Unidos lanza sobre ISIS, pues el 19 de diciembre también se efectuó una ofensiva contra el grupo terrorista en territorio sirio.

De acuerdo con información del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), la ofensiva abarcó más de 70 objetivos en el centro de Siria, para lo cual se utilizaron aviones, helicópteros de ataque y artillería.

"Las Fuerzas Armadas de Jordania también contaron con el apoyo de aviones de combate. La operación empleó más de 100 municiones de precisión dirigidas a infraestructuras y emplazamientos de armas conocidos de ISIS", detalló el Centcom.

El comandante del Mando Central estadounidense, el almirante Brad Cooper, afirmó que esta operación era "crucial para evitar que ISIS inspire complots y ataques terroristas contra el territorio estadounidense".

