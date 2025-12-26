Cifra de muertos por la volcadura de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, sube a 10

Redacción/SinEmbargo

25/12/2025 - 10:20 pm

Autoridades confirmaron que el accidente de un autobús en Zontecomatlán, Veracruz, dejó 10 muertos y 32 lesionadas, mientras continúan las investigaciones.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- El número de muertos por la volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Zontecomatlán, al norte de Veracruz, aumentó a 10, mientras que 32 personas resultaron lesionadas, informaron autoridades municipales.

El accidente ocurrió la tarde del 24 de diciembre, cuando un autobús de la línea Conexión cayó a un barranco en una zona de cañadas ubicada en la Sierra de Huayacocotla, el cual provocó un amplio despliegue de atención y rescate en la zona.

A raíz del incidente, el ayuntamiento de Zontecomatlán confirmó la actualización del saldo y señaló que se brindó atención inmediata a las personas afectadas, con apoyo de instancias municipales, estatales y federales.

Asimismo, precisó que entre las víctimas mortales se encuentran nueve personas adultas y un menor de edad, cuyos decesos fueron confirmados tras las labores de rescate y atención médica.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de los municipios de Chicontepec y Huayacocotla, en Veracruz, así como a Huejutla, Hidalgo, donde permanecieron bajo observación y tratamiento médico.

En las labores de auxilio participaron cuerpos de emergencia, habitantes de la zona, voluntarios y autoridades de Veracruz e Hidalgo, quienes colaboraron en el traslado de los heridos desde el lugar del accidente.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz realizó el levantamiento de los cuerpos y quedó a cargo de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial las causas que originaron el percance, por lo que se mantienen en curso los peritajes para determinar responsabilidades.

